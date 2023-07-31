Kibyra Antik Kenti Nerede? Kibyra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kibyra; çömlekçilik, dericilik ve demircilikle ilgilenen halkıyla oldukça savaşçı bir toplum yapısına sahiptir. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda, Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına Kibyra'da rastlanılmıştır. Kibyra Antik Kenti nerede, hangi şehirde ve Kibyra Antik Kenti'ne nasıl gidilir soruları, bu kültürel mirası yakından görmek isteyenlerin yanıtını aradığı sorular arasında yer alıyor. Kibyra Antik Kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait gibi konular, antik kentin tarihi yapısını aydınlatıyor.

Kibyra Antik Kenti Nerede?

Kibyra Antik Kenti, Burdur'a 110km uzaklıktaki Gölhisar ilçesinde yer alıyor. Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, birbirinden ayrılmış üç tepe üzerinde bulunuyor.

Kibyra Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Kibyra Antik Kenti'ne gitmek isteyenler, Burdur'dan Gölhisar'a giden minibüslerle antik kente ulaşım sağlayabilmektedir. Kişisel aracıyla antik kente uğrayacaklar, Ankara tarafından geliyorsa Afyon-Burdur, Antalya tarafından geliyorsa Çavdır-Denizyolu güzergâhını kullanabilir.

Kibyra Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Kibyra Antik Kenti'nin kesin olmamakla beraber M.Ö 189 – M.Ö 43 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir merkezi haline gelen kent üzerinde arkeolojik çalışmalar devam etmektedir.

Kibyra Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Kibyra Antik Kenti'nin günümüze dayanan tüm mimari eserleri, Roma İmparatorluğuna aittir. Kibyra Antik Kenti M.Ö 197-159 yılları arasında Bergama İmparatorluğuna da ev sahipliği yapmıştır. M.S 23 yılında meydana gelen deprem, antik kente oldukça zarar vermiştir. Antik Kent, Roma İmparatoru Tiberius tarafından yeniden inşa edilmiştir. Şehir, en parlak dönemini M.S 1 ve M.S 3.yüzyıllarda yaşamıştır.

Kibyra Antik Kenti Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

Kibyra Antik Kenti, haftanın her günü 08.30-19.30 arasında ziyaretçilere açık bulunuyor.