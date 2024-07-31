Kibyra Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Kibyra, M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş olup, ilk kurucularının Likya, Frigya ve Pisidya kökenli halklar olduğu düşünülmektedir. Antik kentte en dikkat çeken yapılardan biri tiyatrosudur. Pek çok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan bu antik kente uğramadan önce Kibyra Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorularını bilmekte fayda var. Ayrıca Kibyra Antik Kenti giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları daha hazırlıklı bir gezi için önemlidir.

Kibyra Antik Kenti Nerede?

Kibyra Antik Kenti, Burdur ilimizin Gölhisar ilçesinde yer almaktadır. Gölhisar ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Kibyra, Akdağ eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1.100 metre yükseklikte kurulmuştur.

Kibyra Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Kibyra'ya ulaşım genellikle Burdur üzerinden sağlanmaktadır. Burdur, Antalya'ya yaklaşık 120 kilometre, Isparta'ya yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Bu nedenle, Antalya veya Isparta gibi büyük şehirlerden de Kibyra'ya ulaşmak mümkündür. Gölhisar'a giden şehiriçi otobüslerle antik kente ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi?

Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek olanlar için herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Kibyra Antik Kenti Müzekart Geçerli Mi?

Kibyra Antik Kenti için müzekart geçerlidir. Müzekart ile kenti ücret vermeden gezebilir tarihi bir gezi gerçekleştirebilirsiniz.