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Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:04 Son Güncelleme: 31.7.2024 10:04

Kibyra Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Kibyra Antik Kenti, Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel mekânlarından biridir. Likya, Frigya, Karya ve Pisidya gibi pek çok kültürün kesişim noktasında bulunan Kibyra, bu nedenle tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Antik çağda büyük bir ticaret merkezi olan Kibyra, özellikle deri ve at yetiştiriciliği ile ünlüdür. Kibyra Antik Kentini ziyaret edeceklerin bu mekan hakkında bilgi edinmesi önemlidir. Kibyra Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorularının yanı sıra Kibyra Antik Kenti giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları gündemdedir.

Kibyra Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Kibyra, M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş olup, ilk kurucularının Likya, Frigya ve Pisidya kökenli halklar olduğu düşünülmektedir. Antik kentte en dikkat çeken yapılardan biri tiyatrosudur. Pek çok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan bu antik kente uğramadan önce Kibyra Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorularını bilmekte fayda var. Ayrıca Kibyra Antik Kenti giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi soruları daha hazırlıklı bir gezi için önemlidir.

Kibyra Antik Kenti Nerede?

Kibyra Antik Kenti, Burdur ilimizin Gölhisar ilçesinde yer almaktadır. Gölhisar ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Kibyra, Akdağ eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1.100 metre yükseklikte kurulmuştur.

Kibyra Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Kibyra'ya ulaşım genellikle Burdur üzerinden sağlanmaktadır. Burdur, Antalya'ya yaklaşık 120 kilometre, Isparta'ya yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Bu nedenle, Antalya veya Isparta gibi büyük şehirlerden de Kibyra'ya ulaşmak mümkündür. Gölhisar'a giden şehiriçi otobüslerle antik kente ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi?

Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek olanlar için herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Kibyra Antik Kenti Müzekart Geçerli Mi?

Kibyra Antik Kenti için müzekart geçerlidir. Müzekart ile kenti ücret vermeden gezebilir tarihi bir gezi gerçekleştirebilirsiniz.

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Kibyra Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Kibyra Antik Kenti Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?
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