Kılavuz Eş Anlamlısı Nedir? Kılavuz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kılavuz kelimesi Eski Türkçe'den günümüze gelmiş bir kelimedir. Eski Türkçe'de 'kulabuz' kelimesinden gelen kılavuz kelimesi kısaca yol gösteren anlamına gelir. Kılavuz kelimesinin en az kendisi kadar kullanılan ve Farsça'dan dilimize geçmiş bir eş anlamlısı vardır.

KILAVUZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kılavuz kelimesinin eş anlamlısı "rehber" kelimesidir. Farsça 'yol' anlamına gelen "rah" ve 'getiren, taşıyan' anlamına gelen "bar" kelimesinin birleşmesinden türetilmiştir. Bu iki kelimeyi birbirleri yerine kullanabilirsiniz.

KILAVUZ KELİMESİNİN ANLAMI

Kılavuz kelimesi en çok kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre kılavuzun birçok anlamı bulunmaktadır:

Bir yeri iyi bilen kimse.

Yol gösteren, tarihi bölgeleri gezdirirken bilgi aktaran kimse, rehber.

Herhangi bir alan ya da konuda bilgi veren, yol yordam gösteren kitap.

Evlenmek isteyen erkek ya da kadına eş bulan kimse.

Ruhsal ya da zihinsel yönden yol gösteren, ışık tutan kimse.

KILAVUZ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Görünen köy kılavuz istemez.

Yeni aldığı buzdolabının kullanım kılavuzuna bakmadan attı.

Kılavuzumuz her zaman Mustafa Kemal Atatürk olmalıdır.

KILAVUZUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM