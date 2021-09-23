Kılavuz Eş Anlamlısı Nedir? Kılavuz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kılavuz kelimesi Eski Türkçe'den günümüze gelmiş bir kelimedir. Eski Türkçe'de 'kulabuz' kelimesinden gelen kılavuz kelimesi kısaca yol gösteren anlamına gelir. Kılavuz kelimesinin en az kendisi kadar kullanılan ve Farsça'dan dilimize geçmiş bir eş anlamlısı vardır.
KILAVUZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Kılavuz kelimesinin eş anlamlısı "rehber" kelimesidir. Farsça 'yol' anlamına gelen "rah" ve 'getiren, taşıyan' anlamına gelen "bar" kelimesinin birleşmesinden türetilmiştir. Bu iki kelimeyi birbirleri yerine kullanabilirsiniz.
KILAVUZ KELİMESİNİN ANLAMI
Kılavuz kelimesi en çok kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre kılavuzun birçok anlamı bulunmaktadır:
KILAVUZ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
KILAVUZUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM