Kılavuz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Kılavuz Mu, Klavuz Mu TDK?

Kılavuzu sözcüğü yazımı konusunda karıştırılan eksik harflerle yazılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözcüğün doğru yazımı ile ilgili açıklama yapmış olmasına rağmen hala daha yazım yanlışı yapılan bir kelimedir. Kılavuz nasıl yazılır TDK açıklaması nedir? Sözcüğün doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek kelimenin doğru yazılışını öğrenebilirsiniz.

Kılavuz Nasıl Yazılır?

Kılavuz nasıl yazılır? En çok sorulan sorular arasında yer alan bu soru, Türk Dil Kurumu tarafından en çok cevaplanan sorular arasında yer almaktadır. Kılavuz sözcüğü rehberlik etmek, tarif etmek anlamında kullanılan bir sözcüktür.

Genellikle yeni alınan bir elektronik aletin nasıl kullanılacağını tarif etmek için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre kılavuz sözcüğünün doğru yazımı "ı" harfi ile yazılan halidir. Yani kelimenin doğru yazılışı "kılavuz" şeklinde yazılmaktadır.

Kılavuz Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Kılavuz mu klavuz mu şeklinde yazılmaktadır? Kılavuz kelimesi birçok kişiyi yazımı konusunda ikilemde bırakmaktadır. Fakat tek bir doğru yazımı bulunmaktadır. Kılavuz nasıl yazılır TDK açıklaması nedir diye sorulduğunda kılavuz kelimesinin "kılavuz" şeklinde yazıldığını söylemek doğru olacaktır. TDK sözcüğün "ı" harfi olmadan yazılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Doğru yazımı "ı" harfi ile yazılan halidir.

Kılavuz Sözcüğünün cümle İçinde Kullanımı

Kılavuz sözcüğünü en çok gördüğümüz yer kullanım talimatlarının yazdığı kağıtlardır. Kılavuz sözcüğünün doğru kullanımı cümle içinde aşağıda verildiği gibidir;

"Annem robot süpürgenin kullanım kılavuzunu attığı için süpürgeyi ayarlayamadık."

"Kardeşim eve gelen her şeyin kullanım kılavuzunu okumayı çok sever."

"Annem bana hayatımın her alanında kılavuzluk yapmaktadır."

Kılavuz Sözcüğünün Yazımı