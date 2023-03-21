Kılavuz nasıl yazılır sorusu ile birlikte; ilgili olan kişiler ve Türkçe dilini gerek iş hayatında, gerek sosyal yaşantıda doğru kullanmak isteyen vatandaşlar Türk Dil Kurumu'nun kabul etmiş olduğu yazım kurallarına ilgi göstermektedir. Kelimenin klavuz olarak yazımını tercih eden kişi sayısı ile kılavuz yazımını tercih eden kişi sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Dilerseniz, Kılavuz Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Klavuz Mu? tüm detayları birlikte inceleyelim…

Kılavuz Nasıl Yazılır?

Türkçe dili içerisinde yer alan pek çok kelimede olduğu gibi; kılavuz veya klavuz kelimesi de eş anlamlı olan kelimeler arasında bulunmaktadır. Rehber anlamında da kullanılan kılavuz kelimesinin doğru yazımı ise, özellikle vatandaşlar tarafından, sık kullanımından ötürü oldukça önemlidir. Mevcut kelimenin doğru yazımı; ''kılavuz'', yanlış yazımı ise; ''klavuz'' olarak ifade edilmektedir.

TDK Açıklaması İle Kılavuz Kelimesinin Yazılışı

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, Türkçe dili içerisinde yer alan tüm kelimelerinin doğru kullanımlarıyla birlikte kelime anlamları detaylıca açıklanmaktadır. Türk dilinin korunmasına yönelik çalışmaları ile bilinen TDK, yanlış bilinen tüm kelimelerin doğru anlamlarını görmek için en doğru alan olarak bilinmektedir. Buna bağlı olarak, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kılavuz kelimesinin doğru yazılışı, kılavuz olarak ifade edilmiştir. Yine TDK'ya göre kılavuz kelimesinin, klavuz olarak yazılışı yanlıştır.

Doğru Yazılışı Klavuz Mu Yoksa Kılavuz Mu?

Kılavuz – klavuz kelimesi, TDK'nın güncel yazım kılavuzu içerisinde hem anlamı bakımından hem de doğru yazılışı bakımından detaylıca açıklanmıştır. Kendisini hayatın her alanında doğru biçimde ifade etmek isteyen ve ayrıca Türkçe dilini en doğru ve en uygun biçimde kullanmayı dileyen kişiler tarafından araştırılan kelimelerden biri olan bu kelimenin doğru yazılışı kılavuz olmaktadır. Kelimenin klavuz biçimde yazılışı ise yanlıştır.