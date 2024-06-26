Kılı Kırk Yarmak Ne Demek? Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Kılı kırk yarmak deyimi, büyük bir titizlikle çalışmak, dikkatle yapmak ve her ayrıntıyı özenle gözden geçirmek anlamında kullanılır. Bu deyim, özellikle önemli kararlar alırken veya detaylı bir çalışma yaparken gösterilen özen için kullanılır. En küçük ayrıntılara bile dikkat etmeyi ve her adımı dikkatlice değerlendirmeyi ifade eder. Kılı kırk yarmak ne demek sorusuna yanıt bulmak, deyimin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili yapılan yanlışları düzeltmeye yardımcı olabilir.

Kılı Kırk Yarmak Ne Demek?

Kılı kırk yarmak deyimi, bir işi ya da konuyu çok ayrıntılı bir şekilde ele almak ve en ince detayına kadar dikkatle üzerinde çalışmak anlamına gelir. Bu deyim, bir durumu en ince ayrıntısına kadar incelemek için kullanılır. Çoğunlukla olumlu bir anlamda kullanılsa da bazen de aşırı titizliğin işleri gereksiz yere uzattığı veya zorlaştırdığı durumları eleştirmek için de kullanılabilir.

Kısacası kılı kırk yarmak deyimi, bir kişinin ya da grubun, herhangi bir görev ya da sorumluluk sırasında aşırı dikkatli olduğunu vurgulamayı sağlar. Örneğin, bir proje planı hazırlarken tüm detayların dikkatlice gözden geçirilmesi veya bir araştırma yaparken tüm verilerin titizlikle analiz edilmesi, bu deyimle ifade edilebilir.

Kılı Kırk Yarmak Deyimi Cümle Örnekleri

İçinde, kılı kırk yarmak deyiminin yer aldığı cümle örnekleri aşağıda verildiği gibidir. Bu cümlelerde deyim, dikkat ve özenle yapılan işlemleri vurgulamak için kullanılmıştır.