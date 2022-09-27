Kilikya Ne Demek? Kilikya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Uygarlık tarihi boyunca, tarih sahnesine çok fazla uygarlık, medeniyet ve millet çıkmıştır. Bu medeniyetlerin bilinen en eskileri ise Anadolu topraklarında varlığını sürdürdü. Bahsi geçen Kilikya da Anadolu'da konumlanmıştır. Bu nedenlerden ötürü Kilikya nerede, hangi şehirlerde sorusunun cevabı merakla incelenmekte. Peki, Kilikya ne demek? Kilikya Bölgesi nerede? İşte tüm detaylar...

Kilikya Ne Demek?

Kilikya; Roma İmparatorluğu döneminde ''Caesarea ad Anabarsum'' olarak adlandırılmaktaydı. İlkçağ'da, Grekler tarafından "Kilikia" diye isimlenlendirilmiş olan bu bölgenin ismi, HititIer'deki ismi ile ''Kizzuvatna''ydı. Kilik; Grekçe içerisinde korsan ve çete anlamına gelmekteydi. Kısacası Grekçe anlamı ile Klikya; ''Korsanlar Ülkesi, Çeteler Ülkesi'' demekti. Başka bir tanımlamaya göre ise, Kilikya kelimesinin kökü Hititçe dilindeki ''Hilakku'' olmaktadır ve İ.Ö. 5. yüzyıldan hemen sonra bu isim Kilikya olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kilikya Bölgesi Nerede ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'nde görülen ve bunun yanı sıra, Tunç ve Bakır devirlerine kadar da son bulmayan bu yer, tarih boyunca; Hitit, Kizzuvatna Krallığı, Asurlar, Pers, Büyük İskender, Seleukoslar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve de Osmanlı İmparatorluğu yönetimlerinin bir bölgesi olarak varlığını sürdürmüş olan Kilikya bölgesi, Anadolu Bölgesi'nde bulunan Alanya yerleşkesinden başlayıp, doğu yönündeki Kinet Höyük'te sonlanan, kuzeyden kısmından da Toros dağları ile çevrilenmiş bir alanı kapsayan antik bir bölge olarak tanımlanmaktadır.

Kilikya Bölgesi; Çukurova'yı ve Mersin kentinden Alanya'ya dek uzanmakta olan kıyılar ile bu kıyıların hemen arkasında konumlanan Toros Dağlarının güney kısmı yamaçlarını da içine almaktadır. Bir diğer bölge tanımlamasına göre ise; Anadolu Bölgesinin güney tarafında yer alan Alanya Burnundan, Suriye'ye kadar dayanan bir antik bölgedir. Kilikya bölgesinin konumu ve lokasyonunun yanı sıra bu bölgede yaşamakta olan medeniyet ise Kilikyalılar olarak tanımlanmaktadır.

Kilikyalılar; genel kanıya göre, 1080 ve 1199 yılları arasında Beylik olan ve 1199 ile 1375 yılları arası krallık olan bir medeniyet olarak tanımlanmıştır. Kilikyalılar, bu yönetimlerini ise Çukurova bölgesinde ve I.Ruben ismindeki Ermeni beyinin Bizans'tan almış olduğu topraklar sayesinde kurmuştur. Daha sonra I.Leon ise bu yönetimin ilk kralı seçilmiştir. Daha farklı tanımlamalara göre ise Kilikya medeniyetinin Ermeniler ile hiçbir ilgisi yoktur ve kökenleri Hititlere dayanmaktadır.

Tüm bu bilgilerin ve görüşlerin yanı sıra, Kilikya bölgesinin kapsamış olduğu şehirler ise tam anlamı ile bilinmektedir. Bu şehirler geçmişten günümüze kadar olan süreçte; Anamur, Silifke, Uzuncaburç, Erdemli, Viranşehir, Tarsus, Yumuktepe, Yılanlıkale, Misis, İskenderiye, Antakya, Harbiye, Osmaniye, Adana, Karaman, Antalya ve Hatay olarak ifade edilmiştir.