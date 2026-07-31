Kilis 7 Aralık Üniversitesi hayalleri gerçeğe dönüştürüyor

Türkiye'nin yükselen üniversiteleri arasında gösterilen Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 14 bini aşkın öğrencisi, güçlü akademik altyapısı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yeni eğitim- öğretim döneminde de üniversite adaylarının dikkatini çekiyor. Doğa dostu kampüsü, sosyal yaşam olanakları ve uluslararası fırsatlarıyla öne çıkan üniversite, öğrencilerine yalnızca diploma değil, çok yönlü bir üniversite deneyimi sunuyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK ALTYAPI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsüyle geniş bir akademik yelpazede eğitim veriyor. Alanında uzman ve uluslararası deneyime sahip akademisyenlerden oluşan kadrosuyla öğrencilerini teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim ve saha deneyimiyle de geleceğe hazırlıyor.

ULUSLARARASI FIRSATLAR SUNUYOR

Üniversite, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda öğrenci ve akademisyen hareketliliğine büyük önem veriyor. Erasmus başta olmak üzere uluslararası değişim programları sayesinde öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebiliyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin 20'den fazla ülkede 77 üniversiteyle yaptığı iş birlikleri, öğrencilere küresel ölçekte akademik deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

ÖĞRENCİ DOSTU KAMPÜS

Şehir merkezine yalnızca birkaç dakikalık mesafede bulunan kampüs, ulaşım kolaylığıyla öğrencilere önemli avantaj sağlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları, uygulama bahçeleri, zengin kütüphanesi ve aktif öğrenci topluluklarıyla kampüs yaşamı eğitimin yanı sıra sosyal gelişimi de destekliyor. KYK yurtları, uygun konaklama seçenekleri, yemek bursları ve kısmi zamanlı çalışma imkânları da öğrencilerin ekonomik ve sosyal açıdan daha rahat bir üniversite hayatı geçirmesine katkı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör