Kilis İlçeleri: Kilis İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Hitit Devleti'nin önemli yerlerinden olan hatta kuzey batısındaki Hititlerin heykel atölyesinin bulunduğu önemli bir merkezin bulunmasıyla dikkat çeken Kilis, dünyada bu türden tek örnek olmuştur. Bu güzel şehrimiz Kilis'i daha iyi tanımak için yazmış olduğumuz yazımızda Kilis'in ilçelerinden, merkez ilçesinden, ilçeler haritasından ve nüfusundan bahsedeceğiz.

Kilis İlçeleri Nelerdir?

Kilis ilinin merkeziyle birlikte 4 ilçesi vardır. Bunlar;

Merkez

Elbeyli

Musabeyli

Polateli

Kilis'in İlçeleri Nelerdir?

Kilis ilinin 4 ilçesinden en çok nüfusa sahip ilçesi merkez ilçesidir. Ondan sonraki sıralama ise Musabeyli, Elbeyli ve Polateli şeklindedir. Dört ilçesi olan bu şehrin 4 belediyesi, 90 mahallesi ve 138 köyü vardır.

Kilis Merkez İlçeleri Hangileridir?

Merkez ilçesi sadece Kilis olan yani tek bir merkez ilçesi bulunan şehir zaten hem yüzölçümü olarak hem de nüfus olarak küçük bir şehirdir.

Kilis İlçeler Haritası

Kilis ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve ilçelerin merkez ilçeye yakınlıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Kilis İl Nüfusu Ne Kadardır?

4 Şubat 2022 TÜİK değerlerine göre Kilis ilinin nüfusu 145.826'dır. Yüzölçümü 1.412 km2 olan şehirde nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe merkez, en düşük olan Elbeyli ilçesidir.