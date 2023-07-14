Killi Toprak Nedir? Killi Toprak Nerede Olur, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

"Killi toprak nedir, nerede olur?" gibi kapsamlı bir sorunun yanıtlanması için bu toprak çeşidinin özelliklerine hakim olunmalıdır. Çünkü killi toprak özellikleri incelendiği zaman bu toprak çeşidinin alt türleri ve nerelerde bulunduğu öğrenilir. Ayrıca "Killi toprak verimli mi?" sorusu da bu toprak çeşidinin incelenmesi sonucunda elde edilen bilimsel verilere göre yanıtlanabilir. Daha sonra da "Killi toprak Türkiye'de nerede görülür?" diyenlere belirli bölgeler sıralanmalıdır.

Killi Toprak Nedir?

Kil bölümünün baskın olduğu toprak çeşidine killi topraklar adı verilir. Bu toprak çeşidinin ince çaplı olan kil taneciklerinin arasında kaldığı bilinen gözeneklerde hava ile su hareketinin güçleştiği söylenir. Dolayısıyla killi toprakların sıkı yapıda olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte ıslanan killi toprağın havalanmasının da zor olduğu bilinir. Hava ve su hareketlerinin güçleştiği killi toprakların ısınma süreleri de uzundur. "Killi toprak verimli mi?" gibi bir soruya yanıt verilmesi için ise bu toprak çeşidinin özellikleri ve yapısı dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda pek çok kişi tarafından araştırıldığı görülen killi toprak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Genellikle süzek olmadığı bilinen killi toprakların yönetiminin zor olduğu söylenir.

Organik madde içeriği bakımından kumlu topraklardan daha zengin olan killi toprakların verimli olduğu belirtilir.

Killi toprağın besin maddelerini tutma yeteneğinin yüksek olduğu bilinir.

Nem tutma özelliğiyle de ön plana çıkan killi toprakların yüksek katyon tamponlama ve değiştirme kapasitesi vardır.

Su ve hava hareketinin güçleştiği bilinen killi toprakların kuruyken son derece sert, ıslakken ise fazlasıyla yapışkan olduğu görülür.

Killi toprakların şişme büzülme özelliğinden ötürü inşaat faaliyetleri üzerinde olumsuz yönde etkili olduğu bilinir.

Killi Toprak Nerede Olur?

Killi bir ana materyal üzerinde oluştuğundan ötürü bol miktarda kil içeren toprak çeşidinin nerelerde görüldüğü sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda killi ana materyallerin yer aldığı bölgelerde bu toprak çeşidine rastlandığı söylenebilir. Buna ek olarak killi toprağın ayırt edilmesi için kurak mevsimde çatlayıp çatlamadığına bakılabilir. Çünkü killi-kireçli toprak türlerinden biri olarak bilinen vertisoller genelde kurak mevsimde çatlar. Üst kısmı koyu renkli olan vertisoller Ergene havzasında yaygındır. Ayrıca bu toprakların Konya ve Muş havzaları ile Güney Marmara'daki çöküntü alanlarda yer aldığı söylenebilir.

"Killi toprak Türkiye'de nerede görülür?" sorusuna yanıt verilirken rendzinalar da dikkate alınmalıdır. Çünkü marn ve kireçtaşı içeren arazilerde oluşan rendzinalar, killi-kireçli toprakların bir diğer türüdür. Koyu bir renge sahip olan üst kısımlarında çakıllara rastlanan rendzinalar; Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin çöküntü alanlarında mevcuttur. Ege Bölgesi'ndeki rendzinaların üzerinde meşe ağaçlarının yaygın olduğu görülürken, Doğu Anadolu'da ise bu toprakların tahıl tarımı için kullanıldığı bilinir.