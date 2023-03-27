Kim Bilir Nasıl Yazılır? TDK Kimbilir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğü, Türkçede kullanılan kelimelerin anlamları ve yazım şekilleri konusunda önemli bir kaynaktır. Kim bilir nasıl yazılır sorusunu araştırmak için de bu kaynak kullanılabilir. TDK sözlüğünde kim bilir kelimesinin anlamının yanı sırsa bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğini de öğrenebilirsiniz. TDK kimbilir doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kim Bilir Nasıl Yazılır?

Kim bilir kelimesi kalıplaşmış ve dilimizde yaygın şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Bilgi sahibi olunmayan konularla ilgili kullanılan bu kelime, cümlenin ifade ettiği anlamı güçlendirir. Kim bilir kelimesinin yazımı da merak edilen konuların başında gelir. Kim bilir kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği öncelikli olarak irdelenmelidir. Kim bilir kelimesinin yazımı ile ilgili TDK sözlüğü esas alınmalıdır. Bu sözlük incelendiğinde kim bilir kelimesinin ayrı yazılması gerektiği sonucuna ulaşılır.

Kim bilir – doğru yazım

Kimbilir – yanlış yazım

TDK Kimbilir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğüne göre kim bilir kelimesi ayrı yazılmalıdır. Kimi yazılarda bu kelimenin bitişik şekilde, yanlış kullanımına da rastlayabilirsiniz. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi olması gerektiği konuşma dili için önemli olmasa da yazışma dili için bu konuya özen göstermek gerekir. Kelimenin doğru kullanımında örnek cümle yapıları da incelenmelidir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri imceleyebilirsiniz.