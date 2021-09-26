Kimse Eş Anlamlısı Nedir? Kimse Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan "kimse" kelimesi belki de en çok kullanılan zamirlerden biridir. Tek kişiyi ya da hiç kişiyi belirtebilen kimse zamirinin en az 5 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlılar kimse kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Fakat bu kelimeleri kullanırken kimse zamirinin bir kişiye mi hiç kişiye mi değindiğine bakmamız gerekmektedir.

KİMSE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hiç kimse

Herhangi biri

Kişi

Şahıs

Zat

Bu 5 kelime cümle içerisinde kimse kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hiç kimse ile herhangi biri arasında anlam farkı olduğundan cümlenin ne anlatmak istediğini bilmemiz gerekmektedir.

Örneğin: "Mezuniyet partime kimse gelmedi." cümlesindeki kimse kelimesini herhangi biri ile değiştiremeyiz. "Mezuniyet partime hiç kimse gelmedi." olarak değiştirebiliriz. Bu detaya önem vermemiz gerekmektedir.

Kimse kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "anybody" ya da "somebody" olabilmektedir.

KİMSE KELİMESİNİN ANLAMI

Kimse kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şudur:

Herhangi biri, kim olduğu bilinmeyen kişi:

KİMSE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum." - Necati Cumalı

Kimse kim, boş ver artık şu mektubun sahibini!

Kimse konuşmuyor, herkes kafasını öne eğmiş düşünüyordu.

KİMSENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM