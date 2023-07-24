Kimyanın Gelişim Sürecine Katkı Sağlayan Uygarlıklar Hangileridir? Kimya Biliminin Gelişim Sürecine Katkısı Olan Uygarlıklar

Uygarlıklar var oldukları dönemde tıp, matematik, kimya gibi birçok bilim alanında çalışmalara ev sahibi olmuş, gelişimlerine katkıda bulunmuştur. Başta Mezopotamya ve İslam uygarlıkları olmak üzere dönemin büyük uygarlıkları simyadan yola çıkarak Kimya bilimini geliştirmişlerdir. Bahsi geçen uygarlıklar elbette bunlarla sınırlı değildir, kimyanın gelişim sürecine katkı sağlayan uygarlıklar hangileridir, hangi çalışmalarla kimyanın gelişiminde rol oynamışlardır bu konudaki araştırmamızı yazımızda bir araya getirdik.

Kimyanın Gelişim Sürecine Katkısı Olan Uygarlıklar

Kimya, maddelerin temel yapılarını, oluşumlarında yer alan bileşenleri ve bunların ayrımı, çözümlenmesi, üretimi hakkında çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. Eski uygarlıklar döneminde Kimya bilimine en yakın bilim Simya'dır. Günümüz Kimya biliminin en temel taşlarından biri Simya diyebiliriz. Kimya biliminin gelişimine katkısı olan eski uygarlıklar şunlardır;

Antik Mısır Uygarlığı

Hint Uygarlığı

İslam Uygarlıkları

Çin Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Kimyanın var oluş ve gelişim tarihine baktığımız zaman ilk olarak Antik Mısır döneminde kimyasal çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Milattan önce 1500-2000 yılları arasında Antik Mısır Uygarlığına ait kalıntılar üzerinde çalışmalar yapan kimyagerler, o dönemler üretilmiş boya ve kozmetik benzeri kimyasal kalıntılarına rastlamışlardır. Kimyasal bir ayrıştırma yöntemi olan damıtma ilk kez Çin Uygarlığı tarafından keşfedilmiştir. Kimyanın en önemli unsurlarından 4 temel element olduğunu ilk kez Yunan Uygarlığı keşfetmiş, ileri sürmüştür. Damıtma ve fırınlama işlemi ise ilk kez Hint Uygarlığı tarafından keşfedilmiş, aynı zamanda 'atom' terimi ilk defa kullanan uygarlık olmuştur. Kimya tarihinde ilk ilaç rehberi Mezopotamya Uygarlığı tarafından yazılmıştır, kilden yapılma olan bu kitapta birçok ilkel ilaç tarifi yer almaktadır. İslam Uygarlıkları ise kimya bilimine birçok asit türünü kazandırmış, çözme, süzme, eritme gibi bir takım kimyasal ayrıştırma yöntemlerini keşfetmiştir.