Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Nedir, Kaça Ayrılır? Kimyasal Türler Arası Etkileşim Örnekleri Ve Soruları

Kimyasal türler arası etkileşimler çeşitlere ayrılmaktadır ve her biri kendine özgü haliyle ele alınır. Peki ya kimyasal türler arası etkileşimler nedir, kaça ayrılır? Bu konuda hala bilim insanları tarafından çalışmalar yapılmaktadır ve her geçen gün konu hakkındaki bilgiler çoğalarak artmaktadır. Tüm bunlara uygun olarak örnekler vermek de mümkündür. İşte kimyasal türle arası etkileşim örnekleri ve soruları…

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal türler arasında etkileşimler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar güçlü ve zayıf etkileşimlerdir. Çekme ve itme kuvvetleri aynı zaman diliminde aynı anda gerçekleşir. Eğer çekme kuvveti itme kuvvetinden fazlaysa kimyasal bağ oluşumu gerçekleşir. Güçlü etkileşimler; kovelent bağ, metalik bağ ve iyonik bağ olarak bilinir. Güçlü etkileşimler aynı vakitte kimyasal bağ şeklinde de ifade edilebilir.

Bir diğer etkileşim türü olan zayıf etkileşimler de mevcuttur. Zayıf etkileşimler de fiziksel bağlar şeklinde bilinir. Kimyasal türler arasında oluşan itme ve çekme kuvveti aynı anda gerçekleşir.

Kimyasal Türler Arası Zayıf Etkileşimler

Kimyasal etkileşimin gerçekleştiği zaman zarfı içinde maddenin özelliklerini taşımakta olan farklı yapılar, bir araya gelerek maddeyi meydana getirmektedirler. Bu noktada zayıf veya güçlü etkileşim seçeneği kimyasal olarak ön plana çıkmaktadır. Van Der Waals kuvvetleri şeklinde de bilinen zayıf etkileşimler günümüz bilim dünyasında 3 farklı tür olarak ele alınarak ifade edilirler. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Dipol Dipol bağları

London Bağları

Hidrojen Bağları

Moleküller sayesinde atomların bir arada durmasını sağlayan ve meydana gelen bu bağlar, kimyasal bağlamda zayıf olan etkileşim türleridirler. Her biri maddenin özelliklerini aktarmakla birlikte, aynı şekilde maddeyi etkin bir biçimde oluşturma imkanını da sağlamaktadır. Atomlar ile moleküller arasında iyon ve radikaller üzerinden ele alındığı zaman bunlar zayıf etkileşim türleri olarak öne çıkmaktadırlar.