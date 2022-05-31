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Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:00 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:01

Kinaye Nedir? Söz Sanatlarından Kinaye Ne Demek, Örnekleri Neler?

Kinaye Nedir? Söz Sanatlarından Kinaye Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebiyatla günlük yaşamımızın iç içe olduğunun kanıtlarından biri de söz sanatlarıdır. Kinaye de hem günlük kullanımda karşımıza çıkan hem de edebi bir söz sanatı olarak karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Söz sanatı içinde kinaye sanatı nedir? Kinaye ne demektir biliyor muyuz? Bazı kelimelere ne kadar aşina olsak da anlamları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız zamanlar oluyor. Biz de sizin için bu yazımızda hem kinaye ne demek sorusunun cevabını hem de kinaye sanatı nedir sorusunun detaylı cevabını hazırladık. İşte kinaye örnekleri ve kinaye ile ilgili merak edilenler…

Edebiyatın hemen her alanında karşımıza çıkan bir söz sanatı olan kinaye hem çok kullanılan hem de çok merak edilen bir söz sanatıdır. Merak edilmesinin sebeplerinden biri olarak da günlük kullanım dışında kinaye sanatı nedir sorusu ile sıklıkla karşılaşılmasıdır. Söz sanatlarından kinaye ne demek, örnekleri neler sizin için bu yazımızda tüm soruların cevaplarını hazırladık.

Kinaye Ne Demek?

Kelime anlamı olarak bakıldığı zaman kinaye ya da diğer adı ile değinmece; bir sözün benzetme amacı olmaksızın hem gerçek hem de mecaz anlamına gelecek şekilde kullanılmasıdır. Çoğu zaman benzetme amacı güdülerek kullanılır ve benzetme amacı ile karşımıza çıkar.

Kinaye Sanatı Nedir?

Yukarıda kinaye kelimesinin kelime anlamını açıkladığımız gibi kinaye sanatı da edebi eserlerde bir sözün hem mecaz hem de gerçek anlamına gelecek şekilde kullanılmasıdır. Kinaye sanatında asıl dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan sözün mecaz anlamının ön plana çıkmasının istenmesidir. Edebiyatımızda özellikle atasözü ve deyimlerde karşımıza çıkan kinaye edebi eserlerde de oldukça yaygın kullanılan bir söz sanatıdır.

Kinaye Örnekleri

Kinaye sanatının daha iyi anlaşılabilmesi için sizin için hazırladığımız kinaye örnekleri aşağıdadır;

  • Ailemizin en büyük üyesi bu sabah gözlerini dünyaya yumdu.
  • Çok suçlayıcı konuştu, karşısında ağzımızı açamadık.
  • Çok çile çekti ama ayağı sonunda düze bastı.
  • Çok konuşmuyor ama yine de açıkgöz birine benziyor.
  • Kimseye hava atmaz, o adamın herkese kapısı açıktır.

Kinaye Sanatı İçeren Atasözü ve Deyimler

Kinaye sanatının en çok kullanıldığı yerlerden biri de atasözü ve deyimlerdir. İşte kinaye sanatına örnek bazı atasözü ve deyimler;

  • Mum dibine ışık vermez.
  • İşleyen demir pas tutmaz.
  • Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  • Ateş düştüğü yeri yakar.
  • Taşıma su ile değirmen dönmez.
  • Ayağını yorganına göre uzat.

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Kinaye Nedir? Söz Sanatlarından Kinaye Ne Demek, Örnekleri Neler?
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