Kinaye Nedir? Söz Sanatlarından Kinaye Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebiyatın hemen her alanında karşımıza çıkan bir söz sanatı olan kinaye hem çok kullanılan hem de çok merak edilen bir söz sanatıdır. Merak edilmesinin sebeplerinden biri olarak da günlük kullanım dışında kinaye sanatı nedir sorusu ile sıklıkla karşılaşılmasıdır. Söz sanatlarından kinaye ne demek, örnekleri neler sizin için bu yazımızda tüm soruların cevaplarını hazırladık.

Kinaye Ne Demek?

Kelime anlamı olarak bakıldığı zaman kinaye ya da diğer adı ile değinmece; bir sözün benzetme amacı olmaksızın hem gerçek hem de mecaz anlamına gelecek şekilde kullanılmasıdır. Çoğu zaman benzetme amacı güdülerek kullanılır ve benzetme amacı ile karşımıza çıkar.

Kinaye Sanatı Nedir?

Yukarıda kinaye kelimesinin kelime anlamını açıkladığımız gibi kinaye sanatı da edebi eserlerde bir sözün hem mecaz hem de gerçek anlamına gelecek şekilde kullanılmasıdır. Kinaye sanatında asıl dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan sözün mecaz anlamının ön plana çıkmasının istenmesidir. Edebiyatımızda özellikle atasözü ve deyimlerde karşımıza çıkan kinaye edebi eserlerde de oldukça yaygın kullanılan bir söz sanatıdır.

Kinaye Örnekleri

Kinaye sanatının daha iyi anlaşılabilmesi için sizin için hazırladığımız kinaye örnekleri aşağıdadır;

Ailemizin en büyük üyesi bu sabah gözlerini dünyaya yumdu.

Çok suçlayıcı konuştu, karşısında ağzımızı açamadık.

Çok çile çekti ama ayağı sonunda düze bastı.

Çok konuşmuyor ama yine de açıkgöz birine benziyor.

Kimseye hava atmaz, o adamın herkese kapısı açıktır.

Kinaye Sanatı İçeren Atasözü ve Deyimler

Kinaye sanatının en çok kullanıldığı yerlerden biri de atasözü ve deyimlerdir. İşte kinaye sanatına örnek bazı atasözü ve deyimler;