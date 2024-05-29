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Haberler Eğitim Haberleri Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 13:59 Son Güncelleme: 29.5.2024 13:59

Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında kır kelimesinin beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk anlamına geldiği görülür. Kır kelimesi aynı zamanda eş sesli yani sesteş bir sözcüktür. Diğer anlamı ise şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer; dağ bayır, sahradır. Aynı zamanda kır kelimesinin eş anlamlısı da bulunur. Kırın eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı bilgi edinmek için kır eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yazılış olarak aynı olan, aynı anlama gelen fakat telaffuzu farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Pek çok kelimenin tek eş anlamlı kelimesi olsa da bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Kır kelimesinin de eş anlamlı sözcükleri bulunur. Kırın eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nedir, kır eş anlamlısı nedir sorularının yanıtı bu nedenle ilgiyle takip edilir.

Kır Eş Anlamlısı Nedir?

Kır kelimesinin eş anlamlı birden fazla sözcüğü vardır. Bu sözcükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Beyaz

  • Çal

  • Yazı

  • Sahra

Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Kırın eş anlamlı kelimesinin cümle içerisinde kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verilebilir:

  • Saçlarına kır düşmüş, görünüşü değişmişti. / Saçlarına beyaz düşmüş, görünüşü değişmişti.

  • Kır atıyla geniş ovalarda dörtnala koşuyordu. / Beyaz atıyla geniş ovalarda dörtnala koşuyordu.

  • Kırlaşmış saçları ile tüm dikkati üzerine çekiyordu. / Beyazlaşmış saçları ile tüm dikkati üzerine çekiyordu.

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Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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