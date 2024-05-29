Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yazılış olarak aynı olan, aynı anlama gelen fakat telaffuzu farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Pek çok kelimenin tek eş anlamlı kelimesi olsa da bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Kır kelimesinin de eş anlamlı sözcükleri bulunur. Kırın eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nedir, kır eş anlamlısı nedir sorularının yanıtı bu nedenle ilgiyle takip edilir.

Kır Eş Anlamlısı Nedir?

Kır kelimesinin eş anlamlı birden fazla sözcüğü vardır. Bu sözcükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Beyaz

Çal

Yazı

Sahra

Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Kırın eş anlamlı kelimesinin cümle içerisinde kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verilebilir: