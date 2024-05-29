Kır Eş Anlamlısı Nedir? Kırın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yazılış olarak aynı olan, aynı anlama gelen fakat telaffuzu farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Pek çok kelimenin tek eş anlamlı kelimesi olsa da bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Kır kelimesinin de eş anlamlı sözcükleri bulunur. Kırın eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nedir, kır eş anlamlısı nedir sorularının yanıtı bu nedenle ilgiyle takip edilir.
Kır kelimesinin eş anlamlı birden fazla sözcüğü vardır. Bu sözcükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Beyaz
Çal
Yazı
Sahra
Kırın eş anlamlı kelimesinin cümle içerisinde kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verilebilir:
Saçlarına kır düşmüş, görünüşü değişmişti. / Saçlarına beyaz düşmüş, görünüşü değişmişti.
Kır atıyla geniş ovalarda dörtnala koşuyordu. / Beyaz atıyla geniş ovalarda dörtnala koşuyordu.
Kırlaşmış saçları ile tüm dikkati üzerine çekiyordu. / Beyazlaşmış saçları ile tüm dikkati üzerine çekiyordu.