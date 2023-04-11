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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:39 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:39

Kira Bulmacada Nedir? Bulmacada Kira Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Kira bulmacada nedir sorusunun cevabı, bulmaca çözmeyi sevenler tarafından merak edilmektedir. Bulmaca çözmek hem zihnin çalışmasına hem de hafızanın güçlenmesine büyük bir etki sağlamaktadır. Bulmacada bazen kira gibi yanıtını bilmediğimiz sorularla karşılaşırız. Peki, kira bulmacada nedir? Bulmacada kira ne demek? Cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime? Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Kira Bulmacada Nedir? Bulmacada Kira Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Günümüzde bulmaca çözmeyi sevenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Hal böyle olunca karşımıza çıkan bazı bulmaca sorularının cevapları merak edilmekte ve konuyla ilgili internet üzerinden birtakım araştırmalar yapılmaktadır. Bulmacada kira sorusu da merak edilen sorulardan biridir. Bu yazımızda sizler için kira bulmacada nedir, bulmacada kira ne demek, cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Kira Bulmacada Nedir?

Bulmacada kira ne demek sorusunun yanıtı son dönemlerde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bulmaca çözmek bir yandan zekâyı geliştirmeye yardımcı olurken bir yandan da daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kira bulmacasının toplam iki cevabı bulunur. Bu cevaplardan biri dört harfli, diğeri ise altı harften meydana gelmektedir. Kira bulmacada dört harfli olan cevaplardan ilki "icar" kelimesi, ikincisi ise "akar" sözcüğü olarak karşımıza çıkar. Altı harfli cevabı ise "akaret" sözcüğüdür. Kira bulmacada cevabı ve eş anlamlısı hangi kelime diye merak edenler olabilir. Kira sözcüğü ile aynı manayı taşıyan kelime:

  • İcar

İcar kelimesi kira sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Bu iki kelimede de bir cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.

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Kira Bulmacada Nedir? Bulmacada Kira Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?
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