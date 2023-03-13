Kırağı Nedir? Kırağı Nasıl Oluşur, Ne Zaman ve Kaç Derecede Düşer?

Kırağı nedir, sorusuna kışın başlarında gerçekleşen hava olayıdır yanıtını veririz. Kırağı çalmak Ne Demek, dediğimizde aklımıza acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü aklımıza gelir. Kaç derecede düşer, sorusuna sıfır derecenin altındayken kırağı düşer yanıtını veririz. Kırağı ne zaman düşer, sorusuna kışın sıfır derecenin altında düşer yanıtını veririz. Kırağı nasıl oluşur, sorusuna çiy yağmasıyla meydana gelir yanıtını veririz. Kırç ve kırağı farkı ise hava olayına oluşan buzun şekliyle ilgilidir deriz.

Kırağı Nedir?

Hava sıcaklığı sürekli olarak değişir. Ilık, sıcak ve soğuk olabilir. Bunun türlü nedenleri vardır. Dünya Güneş'in çevresinde dönerken, güneş ışınları Dünya'mıza bazen dik bazen de eğik olarak gelir. Dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır. Eğik olarak gelen ışınlar ise daha az ısıtır. Yeryüzünün Güneş'ten gelen bu farklı ölçülerde ısı almasından mevsimler oluşur. Hava sıcaklığı gün içinde de değişir. Sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınları eğik geldiği için yeryüzü çok ısınmaz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik geldiği için sıcaklık artar. Hava sıcaklıklarındaki bu değişmeler hava olaylarını oluşturur. Yaşamımızda karşılaştığımız hava olayları şu şekildedir:

Rüzgâr, tayfun, fırtına, kasırga, yağmur, dolu, kar, kırağı, sis, çiy, sulusepken, çisenti ve hortum yaşantımızda karşılaştığımız hava olaylarındandır.

Kırağı, atmosferik sinir tabakadaki hava partiküllerinin efektif buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait buz üstünde donmuş buhar basıncından daha alçak olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğunlaşarak katı hale geçmesidir. Kısaca kırağı zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağı, hava sıcaklıklarının donma noktası seviyesinin altına inmesiyle oluşur. Çimen ve ağaç gövdelerinde kırağı oldukça yaygın olarak görülür.

Kırağı Nasıl Oluşur, Ne Zaman ve Kaç Derecede Düşer?

Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun olması gerekir. Oluşum biçimi bakımından çiyden bir farkı yoktur. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez. Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşma ürünüdür. Türkiye'de bu olay kış mevsiminin başlarında görülür.