Kiralık Konak Karakterleri - Kiralık Konak Kahramanlarının İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Kiralık Konak karakterleri ve bu karakterlerin özelliklerinin yanı sıra romanın türü ve ne anlattığı da merak edilenlerden biridir. Kiralık Konak kişileri, yazarın hayal gücünün de olağanüstü nitelikte olduğunu göstermektedir. Kiralık Konak kahramanları ve özellikleri, yazarın diğer eserleri dikkate alınarak incelenmelidir. Kiralık Konak karakter ve tipler ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Kiralık Konak Karakterleri

Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun önemli eserlerinden biridir. Bu roman da şairin tezli olarak yazılmış ilk romanı olma özelliğine sahiptir. Söz konusu roman, Osmanlı Devleti döneminde yaşanan kuşak çatışmalarını, insanların yaşam farklılıklarını konu almaktadır. Romanda aynı zamanda Meşrutiyet, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemlerinin farklılıkları da işlenmektedir.

Kiralık Konak Kahramanları ve Özellikleri

Kiralık Konak romanının başkarakteri olan Naim Efendi, konağın sahibi olup aynı zamanda romandaki en yaşlı kişidir. Naim Efendi 2. Abdülhamit döneminde nazırlık yaparak emekliye ayrılmış olan bir kişidir. Dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile ön plana çıkan Naim Efendi, Tanzimat döneminin de önemli savunucularından biridir. Naim Efendinin eşi olan Nefise Hanım ise sessiz, sakin ve içine kapanık bir bireydir.

Nefise Hanımın ölümü ile konağın düzeni bozulur. Damat Servet Bey, Kızları Sakine Hanım ve torunlar konakta yaşamaya başlar. Servet Bey Türklerden nefret eden, Avrupa hayranı olan zevk düşkünü birisidir. Buradan kaynaklı olarak konakta çeşitli huzursuzluklar ortaya çıkar.