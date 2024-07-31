Kirazlı Manastırı Nerede, Nasıl Gidilir? Erdek Kirazlı Manastırı Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Hem mimari özellikleri hem de doğal güzellikleriyle Kapıdağ Yarımadasına gelenleri büyüleyen Erdek Kirazlı Manastırı, geçmişin izlerini günümüze taşıyan yapısı ve doğal güzelliklerle tarihi bir arada gözlemleme fırsatı vermesi ile ünlüdür. Erdek Kirazlı Manastırı hikayesi, tarihi ve özellikleri ile de yaşadığımız coğrafyanın geçmişine ışık tutan bir yapıdır. Peki Kirazlı Manastırı nerede, nasıl gidilir? İşte manastır ile ilgili tüm yanıtlar.

Erdek Kirazlı Manastırı'nın Tarihçesi

Ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen Erdek'teki Kirazlı Manastırı'nın tarihinin yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir. Manastır Kapıdağ Yarımadası'nın diğer yerleşimleri gibi antik bir kent üzerine kurulmuş bir alandadır. Burası antik dönemlerde Didumus Dağı adıyla anılan dağın eteğindedir. Erdek Kirazlı Manastırı da manastır, kilise ve kiliseye ait diğer binaları barındıran kompleks bir yapı olarak bu dağın eteğinde kurularak ana tanrıçaya adanmak üzere yapılan bir pagan tapınağının üzerine kurulmuştur. Zira Ortodoks mezhebine mensup Hristiyanlar eski pagan tapınaklarının bulunduğu yerlere kiliselerini inşa etmeyi gelenek haline getirmişlerdir. Kapıdağ Yarımadası'nın geçmişine ışık tutan tarihi yapılardan biri olan Kirazlı Manastırı'nın Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde önemli bir dini merkez olduğu sanılmaktadır. 1895 yılında yapılan Kirazlı Manastırı, 99 adet odası bulunan büyük bir yapıdır. 19. yüzyılda Rum Ortodoksları tarafından kullanılan bu yapının mübadeleden sonra terk edildiği ve 1922 yılından beri ibadete açık olmadığı biliniyor.

Erdek Kirazlı Manastırı'nın Özellikleri

Antik çağdan kalma bir tapınak üzerine kurulmuş olan ve 1922 bu yana işlevi bulunmayan Kirazlı Manastırı, zamanla tahrip olmuş ve bugün ancak dış duvarı ayakta kalabilmiştir. 99 tane odası bulunan, kalıntılarından geniş ve görkemli bir yapı olduğu anlaşılan bu manastır, 19. yüzyılda bölgede yaşayan Ortodoks Rumların dini merkezlerinden biri olmuştur. İki katlı olan yapıda Havari Lukas tarafından yapıldığına inanılan Hz. Meryem'in ikonası mevcutken Hristiyanlık açısından bu manastırın önemi büyüktü. Kirazlı Manastırı'ndan alınan bu ikona şu an İstanbul Fener Rum Patrikliğinin katedralindedir.

Erdek Kirazlı Manastırı Nerede?

Kirazlı Manastırı Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesinde, deniz seviyesinden biraz yüksekte, doğayla iç içe bir konumda bulunur. Manastır Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeydoğu sahilinin hemen yakınında yer alan Yukarıyapıcı ile Ballıpınar, diğer adıyla Kocaburgaz köyleri arasındaki yüksekliktedir.

Erdek Kirazlı Manastırı'na Nasıl Gidilir?

Erdek Kirazlı Manastırı'na ulaşım Erdek ilçe merkezinden kalkan dolmuşlar ve özel araçlarla mümkündür. Bandırma – Erdek asfaltına 17 kilometre mesafede yer alan Kirazlı Manastırı'na Bandırma'dan gitmek için Erdek Düzler Mahallesinin içinden Kyzikos kalıntılarının yakınından geçilip Belkıs Köyü'ne varılır. Buradan da Yukarıyapıcı köyüne doğru gidilir. Yukarıyapıcı göletinden devam edilerek 2 kilometre aşağı inilince Kirazlı Manastırı'na varılır.

Erdek Kirazlı Manastırı Girişi Ücretli Mi?

Manastıra giriş ücretsizdir. Ziyaretçiler, bu tarihi yapıyı ve çevresindeki doğal güzellikleri diledikleri gibi keşfedebilirler. Ancak restorasyon çalışmaları ve manastırın korunması için gönüllü bağışlar kabul edilmektedir. Özellikle bahar aylarında manastır ve etrafında açan rengarenk çiçeklerle görenlere eşsiz bir manzara sunan Erdek Kirazlı Manastırı bu ülke topraklarının tarihi ile ilgili de keyifli bilgiler edinebileceğiniz mutlaka görülmesi gereken bir yer.