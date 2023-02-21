Kireç Kaymağı Nedir? Kireç Kaymağı Formülü Ne, Nasıl Yapılır ve Yenir Mi?

Özellikle gıda alanındaki ürünlerde kullanılan kireç kaynağı, pek çok insan tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde kireç kaymağı nedir sorusu sıklıkla soruluyor. Sağladığı özelliklerle birlikte ürünlerin tüketilmesine imkan sağlayan kireç kaymağı yenir mi sorusu da akıllara takılıyor. Yazımızın devamında kireç kaymağı formülü ne nasıl yapılır, kireç kaymağı ne için kullanılır gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kireç Kaymağı Nedir?

Kireç kaymağı, su ile birlikte sönmemiş kirecin karıştırılmasıyla elde edilen çözeltiye verilen isim olarak biliniyor. Kimya alanında aynı zamanda hipoklorit olarak da biliniyor. Özellikle bazı gıdaların hazırlanmasında kireç kaymağı yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Kireç Kaymağı Formülü Nedir?

Kireç kaymağının kimyasal bir formülü bulunuyor. Bu formül üzerinden de kireç kaymağı özel olarak üretiliyor. Kireç kaymağı formülü şu şekildedir:

'Ca(OCI)2 (Kalsiyum hipoklorit)

Sabit olarak bu kimyasal formül kapsamında kireç kaymağı hazırlanır.

Kireç Kaymağı Nasıl Yapılır?

Kireç kaymağını hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Kireci akşamdan büyük bir kavanozun içerisine koyarak üzerine su ekleyin. 2 saat öncesinde de koyabilirsiniz fakat bu şekilde su daha berrak olacaktır.

Üzerini yarı açık olacak şekilde bırakın.

Kullanacağınız zaman kireç kaymağını ayrı bir kaba bulandırmadan alın

Kireç Kaymağı Yenir Mi?

Belirtmek gerekir ki, uzun süre kireç kaymağının gıda maddeleri üzerinde durması sakıncalı bir durumdur. Yeterli süre boyunca gıda maddesini kireç kaymağında tuttuktan sonra, çözelti içerisinden dikkatli bir şekilde alınmalıdır.