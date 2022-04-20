Kırgızistan Para Birimi: Kırgızistan Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Orta Asya'da yer alan oldukça büyük sınırları sahip olan Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ülke ekonomisi tarım ve madenciliğe dayalıdır. Tarım ekonomisi daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklıdır. Ayrıca ülkede son dönemlerde doğal güzelliklerin etkisi ile turizm etkinlikleri artmış ve bu da ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Kırgızistan'ın kendine ait para birimi mevcuttur. Günümüzde bu paranın 80 birimi yaklaşık 1 dolara tekabül eder. Bu da doların Kırgızistan Cumhuriyeti'nin para biriminden daha değerli olduğunu gösterir.

Kırgızistan'ın Para Birimi Nedir?

Resmi adı ile Kırgızistan Cumhuriyeti olan Kırgızistan, Orta Asya'da bulunan bir ülkedir. Bu ülke; Kazakistan, Kuzey, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte günümüzde yedi bağımsız Türk devletlerinden birisidir.

Hiçbir denize kıyısı olmayan bu ülkenin sınır komşuları; kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir. Resmi dilleri; Kırgızca ve Rusça olarak karşımıza çıkan bu ülkenin para birimi "Kırgızistan Somu"dur. Sıkça kullanılan banknotları; 10, 20, 50 ve 100 Som'dur.

Kırgızistan'ın Para Birimi Kaç TL'dir ve Sembolü Nedir?

Kırgızların ülkesi anlamına gelen Kırgızistan'ın para birimi "Kırgızistan Som"u olarak karşımıza çıkar. Kırgızistan Somunun uluslararası para kodu "KGS"dir ve bu para biriminin sembolü "c"dir. Kırgızistan Somunun 1 birimi 0,18 Türk Lirasıdır. 1 Türk Lirası da 5,53 Kırgızistan Somuna eşittir. Bu denkliklere göre Türk Lirası, Kırgızistan Somundan daha değerlidir.