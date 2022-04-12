Kırıkkale İlçeleri: Kırıkkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kırıkkale 1989 senesine Ankara'ya bağlı bir şehirdir. 21 Haziran 1989 senesinde 3578 sayılı kanun gereğince Ankara'dan ayrılarak il konumuna gelmiştir. Şehirde önemli sanayi kuruluşları bulunur. Bunun yanında tarihi mekanları ile turistlerin de ilgi gösterdiği yerler arasında bulunur. 4.881 kilometrekare yüz ölümüne sahiptir. Eski bir yerleşim yeri olduğu için kazılar sırasında birçok uygarlığa ait eserler bulunmuştur. Kalıntıların çoğu Tunç Devri'ne kadar dayanır. Bunların yanında ilde bulunan askeri silah fabrikası önemli bir iş alanı olmakla birlikte ekonomide önemli bir yere sahiptir. TÜPRAŞ Rafinerisi de şehrin ekonomisinde etkilidir. Kırıkkale ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Kırıkkale İlçeleri

Kırıkkale ilçeleri 9 tanedir. Bunlardan birisi Merkez ilçesidir. İlçelerin merkez ile arasında çok fazla mesafe bulunmaz. Balışeyh ilçesi merkeze 19 km mesafede yer alır. Çelebi 42.6 km, Delice 45.1 km, Karakeçili 30.5 km mesafede bulunur. Keskin ilçesi 21.1 km uzaklıkta yer alır. Sulakyurt 38.6 km ve Yahşihan 5.3 km mesafede yer alır.

Kırıkkale'nin İlçeleri

Kırıkkale 9 ilçesi yanında 11 belediye, 88 mahalleye sahiptir. Aynı zamanda 185 tane de köy bulunur. İlçeleri arasında şunları saymak mümkündür:

Merkez

Yahşihan

Keskin

Delice

Bahşılı

Sulakyurt

Balışeyh

Karakeçili

Çelebi

İlçeleridir.

Kırıkkale Merkez İlçeleri

Merkez ilçe olarak bilinen Kırıkkale Merkez en kalabalık yerdir. Nüfusun en az olduğu yer ise Çelebi ilçesidir. Merkez hizmet sektöründe son derece dinamik bir yapıya sahipken Keskin ilçesinde demir, çinko, kurşun, linyit ve bentonit madenleri çıkarılır. Çelebi ilçesinde ise Volfram madeni çıkarılır. Yahşihan ilçesinde pirit çıkarılırken Delice ve Balışeyh ilçelerinde demir madenleri çıkarılır. Şehirde birçok tarihi eserin bulunması da turistik açıdan önem kazanmasını sağlar.

Kırıkkale İlçeler Haritası

Kırıkkale şehrinin tüm ilçelerinin konumları harita üzerinden daha net bir şekilde görülebilir.

Kırıkkale İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kırıkkale şehrinin bir önceki seneye göre nüfus miktarı azalma göstermiştir. Geçmiş seneye göre nüfus miktarı 275.968 kişidir. Bunun 137.654 kişisi erkektir. 138.314 kişisi ise kadındır.