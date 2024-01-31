Kırıkkale'nin plaka kodu, şehrin resmi belgelerinde, trafikte ve birçok resmi dokümanda kullanılan bir tanımlayıcıdır. Bu plaka kodu, Kırıkkale'nin coğrafi ve kültürel özelliklerini temsil ederken, aynı zamanda şehir sakinleri için bir gurur kaynağıdır. Her plaka kodu gibi Kırıkkale'nin plaka kodu da şehirle özdeşleşmiş bir sembol haline gelmiştir. Peki, Kırıkkale plaka kodu nedir, il plakası kaçtır?

Kırıkkale Plaka Kodu Nedir? Kırıkkale İl Plakası Kaçtır?

Kırıkkale'nin 71 plaka kodu, şehrin resmi belgelerinde, trafikte ve birçok resmi dokümanda kullanılan bir tanımlayıcıdır. 71 plaka kodu, Kırıkkale'nin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve modern yapılarıyla birlikte özdeşleşen bir sembol haline gelmiştir. Kırıkkale'nin plaka kodu 71; bu sayede şehir, sadece coğrafi bir konum değil, aynı zamanda bir kültür ve kimlik bütünlüğü olarak da öne çıkar.

Kırıkkale, 1989 senesinden önce başkent Ankara'ya bağlı bir ilçe iken 21 Haziran 1989 tarih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. Son yıllarda toplam nüfus eğilimi yukarı yönlü seyreden Kırıkkale'de yaşayanların toplam sayısı son verilere göre 277 bin civarıdır. Cinsiyet dağılımına göre de şehirde yaşayan nüfusta kadın erkek oranı hemen hemen yarı yarıyadır. Şehirde yaşayanların yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadındır. Yüzölçümü 4.575 km2 olan Kırıkkale ilinde kilometrekareye 61 insan düşmektedir. Kırıkkale nüfus yoğunluğu 61/km2'dir.