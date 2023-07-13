Kırıklı Dağlar Nasıl Oluşur? Türkiye’deki Kırıklı Dağlar Nerede, Hangileri?

Coğrafya derslerinde işlenen yer şekilleri konuları arasında dağ türleri ve oluşumları da yer almaktadır. Ülkemizde de yer şekilleri ve dağ türleri hayli çeşitli olduğu için bunların arasında kırıklı dağların olup olmadığını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz, çünkü bu yazımızda Türkiye'deki kırıklı dağlar haritası ve isimleri hakkında detayları ele aldık. Kırıklı dağlar nasıl oluşur? Ayrıntılı yanıtlar sizlerle…

Kırıklı Dağlar Nasıl Oluşur?

Yeryüzünde görülen dağ türleri şekil ve oluşum bakımından çeşitlilik göstermektedirler. Dağ çeşitlerinden biri olan kırık dağ, orojenez faaliyeti sırasında yer tabakasının esneklik göstermemesi sonucundaki kırılmaların oluşturduğu dağ türüdür. Orojenez faaliyeti yer tabakasında kıvrılma ve kırılma oluşumuna neden olur, kıvrılma olmayan yerlerde kırılma gerçekleşir. Kırık dağların üst bölgesine 'horst', çöken bölgelerine ise 'graben' ismi verilmektedir.

Kırıklı Dağlar Nerede Görülür?

Kırık dağ türü, yer tabakasının esneme payının olmadığı ve kırıklarının olduğu bölgelerde görülmektedir. Burada bahsi geçen yer kırığı faydır. Kırıklı dağlar deprem olasılığının yüksek olduğu bölgelerde görülmektedir. Ancak her fay hattının olduğu yerde kırıklı dağlar görülecek diye bir kaide yoktur.

Türkiye'deki Kırıklı Dağlar Hangileridir?

Ülkemiz yer çeşitliliği oldukça fazla olan bir coğrafyada yer almaktadır. Vadi, arazi, dağ ve daha onlarca coğrafik şekillerin türlerini ülkemizde görmek mümkün. Türkiye'de görülen dağ türleri volkanik, kıvrımlı ve kırık dağlar dediğimiz türlerdir. Ege Bölgesinde yer alan Menteşe, Kaz, Bozdağlar, Yunt, Aydın, ve Madra Dağları, Akdeniz Bölgesinde yer alan Nur Dağları kırıklı dağ türünün ülkemizdeki örnekleridir.