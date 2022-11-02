Kırkayak Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Kırkayak Nasıl Hecelenir?

Kelimelerin yazım ve heceleme kuralları çoğu zaman kişilerin kafasını karıştırır. Ünlü ve ünsüz harflere göre belirlenen bu hecelemeler çoğu zaman kelimenin Batı kökenli olması ya da birleşik kelime olmasına göre de değişebilir. İşte bu kelimelerden biri olan kırkayak sözcüğü hem yazım hem de heceleme konusunda tereddüt yaratır. Birçok kişinin yanlış yazıp hecelediği kırkayak hecelerine nasıl ayrılır, heceleme nasıl gösterilir ve kırkayak kaç hece yakından inceleyelim.

Kırkayak Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Genellikle taşların alt kısmında yaşayan, eklem bacaklı hayvanların çok ayaklı sınıfına dahil edilen uzun böceklere kırkayak ismi verilir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isim grubuna dahil edilen kırkayak aslında sıfat+isim birleşmesinden oluşur. Çoğu birleşik kelimede olduğu gibi bu kelime yapısında da ilk hata yazım şeklinde yapılır. Yazılı kaynakların pek çoğunda "kırk ayak" ya da "kırkayak" şeklinde karşımıza çıkan kelimenin TDK' ya göre doğru yazımı kırkayak olacaktır.

Öte yandan kelimelerin kökenlerini incelemek istediğimizde kullandığımız heceleme kuralları da yine bu kelimede bazı yanlışlara sebep olabiliyor. Kırkayak nasıl hecelenir diye araştırdığınızda "kırk-ayak" ya da "kırk-a-yak" şeklinde yazımlara sıkça rastlayabilirsiniz. Ancak bu kullanım şekilleri Türk Dil Kurumu'nun belirlediği dil bilgisi kurallarına göre yanlıştır.

Kırkayak Nasıl Hecelenir, Kaç Hecedir?

Kırkayak gibi iki ya da daha fazla kelimeden oluşan söz gruplarına birleşik isim denir. Birleşik isimlerin yazım ve heceleme kuralları diğer sözcüklerden farklıdır. Mutlaka TDK sözlüğünden kontrol edilmesi gereken birleşik kelimeler heceleme şekliyle en az 2 heceden oluşarak kelimenin uzunluğuna göre değişir. Buna göre TDK yazım kurallarına göre kırkayak "kır-ka-yak" şeklinde hecelenir.

Genel olarak "kırk-ayak" ya da "kırk-a-yak" şeklinde hecelenmesi beklenen bu kelimenin farklı heceleniyor olması TDK kurallarından incelenebilir. Buna göre TDK yazım kuralları sözlüğüne göre birleşik sözcüklerin hecelemelerinde ilk heceden sonra gelecek hecenin sessiz harfle başlama koşulu bulunur. Öyle ki bu kural da kır ile başlayan hecenin yine sessizle devam etmesine neden olur. Özet olarak kırkayak 3 hece olup kır-ka-yak şeklinde gösterilir.