Kırkkaşık Bedesteni Nerede, Hangi İlçede? Kırkkaşık Bedesteni Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kırkkaşık Bedesteni tarih ve kültürle yoğrulmuştur. Osmanlı dönemine ait bu tarihi yapı, mimarisi ve geçmişiyle zengin bir ziyaret deneyimi sunar. Hem kültürel hem de tarihi açıdan önemli bir mekan olan Kırkkaşık Bedesteni, gezginler ve tarih severler için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Bedesten içerisinde günümüzde hediyelik eşya dükkanları bulunmaktadır. Kırkkaşık Bedesteni nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları demeden önce bu eşsiz yapı hakkında bilgi almak daha mantıklı olacaktır.

Kırkkaşık Bedesteni Nerede, Hangi İlçede?

Kırkkaşık Bedesteni, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. Şehrin merkezinde, Tarsus Kaymakamlığı'nın hemen karşısında yer alan bu tarihi yapı, kolay ulaşım imkanı sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır.

Kırkkaşık Bedesteni, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olan Tarsus'ta geçmişte ipek, baharat ve değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı bir çarşı olarak hizmet vermiştir. Adını, çatısını destekleyen 44 adet sütunundan almaktadır. Bedesten, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmış ve günümüze kadar ulaşan özgün mimari yapısıyla dikkat çekmektedir.

Kırkkaşık Bedesteni Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kırkkaşık Bedesteni'ne ulaşım oldukça kolaydır. Özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla bu tarihi yapıya ulaşabilirsiniz.