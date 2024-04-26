Kırklar Sultan Türbesi Nerede? Kırklar Sultan Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlde?

Türbeler, çoğu zaman mimari açıdan da etkileyicidir. Göz alıcı kubbe yapıları, zarif minareler ve detaylı süslemeler, türbelerin estetik değerini artırır ve ziyaretçilerin ruhsal yolculuklarını destekler. Kırklar Sultan Türbesi nerede, Kırklar Sultan Türbesi'ne nasıl gidilir ve hangi ilde gibi konular türbelerin korunması ve ziyaretçilere açık tutulması, kültürel çeşitliliğin ve tarih bilincinin sürdürülmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kırklar Sultan Türbesi Nerede?

Kırklar Sultan Türbesi, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunmaktadır. Beykoz, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. Türbenin tam konumu, Dereseki Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu mahalleye ulaşmak için Beykoz'un çeşitli bölgelerinden veya İstanbul'un diğer noktalarından farklı ulaşım seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kırklar Sultan Türbesi'ne Nasıl Gidilir?