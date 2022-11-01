Kırklareli Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Kırklareli Nasıl Hecelenir?

Bitişken (eklemeli) dillerden biri olan Türkçe'de, Kırklareli hecelerine nasıl ayrılır sorusu bir merak konusudur. Kökünün farklı anlama sahip olduğu, ancak getirilen ekler ile birlikte bambaşka bir kelimeye dönüşmüş olan Kırklareli nasıl hecelenir? Öğrenciler tarafından çokça araştırılan Kırklareli kaç hece sorusunun cevabı basittir. Kırklareli, her ne kadar ek almış olsa da kelime kökünün anlamı aynıdır. İşte Kırklareli heceleri hakkında merak edilen detaylar…

Kırklareli Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Türkçe gibi bitişken (eklemeli) dillerin genel özelliği, köklere yapım veya çekim ekleri getiriliyor olmasıdır. Yapım ekleri ise kelime köküne gelerek farklı bir kelimenin oluşmasına yol açar. Kök, anlam bakımından aynı kalsa bile bütün olarak farklı bir hal alır. Üstelik, ek getirme konusunda herhangi bir sınır yoktur. Gerilen her yeni ekle birlikte, kelime değişik bir anlam kazanır. Bu durum, Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Yapım ve çekim ekleri kendi içlerinde de gruplara ayrılır. Aşağıda yapım ve çekim eklerinin türleri verilmiştir.

İsim Yapım Ekleri

İsimden İsim Yapan Ekler

Fiilden İsim Yapan Ekler

Fill Yapan Yapım Ekleri

İsimden Fiil Yapan Ekler

Fiilden Fill Yapan Ekler

İsim Çekim Ekleri

Hal Ekleri

İyelik Eki

Çokluk Eki

Aitlik Eki

Vasıta Eki

Eşitlik Eki

Fiil Çekim Ekleri

Kip Ekleri

Şahıs Ekler

Birleşik bir sözcük olan Kırklareli, iki ayrı kelimenin birleşmesi sonucu oluşur. Kırk kelimesi çokluk eki almış ve kırklar olmuştur. El kelimesine ise iyelik eki getirilerek eli olmuştur. Daha sonra birleştirilerek Kırklareli kelimesi ortaya çıkmıştır. Dört heceli bir kelime olan Kırklareli'nin hecelemesi ise şu şekilde yapılır:

KIRK-LA-RE-Lİ