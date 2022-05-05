Kırklareli İlçeleri: Kırklareli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için uygun olan şehrimizde Vize ilçesi ön plana çıkmaktadır. Vize ilçesinde en eski oyma taş manastırları da bulunmaktadır. Sadece doğal güzellikleri ve tarihiyle değil kendine özgü yemekleriyle de dikkat çeken şehrimiz Kırklareli'nin ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna yer verdiğimiz bir yazımız olacaktır. Keyifli okumalar dileriz.

Kırklareli İlçeleri Nelerdir?

Kırklareli il merkeziyle birlikte toplam 8 ilçeye ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar:

Merkez

Babaeski

Demirköy

Kofçaz

Lüleburgaz

Pehlivanköy

Pınarhisar

Vize

Kırklareli'nin İlçeleri Nelerdir?

Şehrin ilçelerine baktığımızda diğer çoğu ilde olduğu gibi tek merkez ilçesi olduğunu ve merkez ilçenin şehrin adını aldığını görürüz. Ancak diğer illere istinaden bu ilimizde nüfusun en yoğun olduğu ilçe merkez ilçe değil Lüleburgaz ilçesidir. Merkez ilçeden daha çok adını duyuran L harfini kodlarken genellikle söylediğimiz Lüleburgaz ilçesi merkeze 58km uzaklıktadır.

Kırklareli Merkez İlçeleri Hangileridir?

Şehrin bir tane merkez ilçesi vardır. Merkez ilçe diğer ilçeler arasındaki en büyük yüzölçümüne sahip yerdir.

Kırklareli İlçeler Haritası

Kırklareli ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebiliriz.

Kırklareli İl Nüfusu Ne Kadardır?

4 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre şehrin nüfusu 366.363'dür. Nüfusun %82,9'u da şehirlerde yaşamaktadır. Kırklareli'nin yüzölçümü 6.459 km2'dir. Km2'ye 57 kişi düşen ilimizin nüfus artış oranı en yüksek olan ilçesi merkez ilçesi, en düşük olan ilçesi Kofçaz ilçesidir.