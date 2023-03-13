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Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:09 Son Güncelleme: 13.3.2023 16:09

Kırklareli Nerede, Hangi Bölgede? Kırklareli Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Kırklareli, Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Bu nedenle bölgede birçok tarihi ve kültürel eser bulunmaktadır. Özellikle bu sebeple ve buna ek olarak doğal güzellikleri dolayısıyla birçok turist tarafından yüksek ilgi görmektedir. Doğal ve tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bu şehrimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Kırklareli nerede, hangi bölgede, Kırklareli’nin ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır gibi sorular da bulunmaktadır.

Kırklareli Nerede, Hangi Bölgede? Kırklareli Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Özellikle tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkmış olan bu şehir, Türkiye'nin küçük şehirlerinden birisidir. Ve bu şehir Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 1.525 km2'dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 203 metredir ve il plaka kodu 39'tur.

KIRKLARELİ NEREDE?

Türkiye'nin sınır illerinden birisi olan Kırklareli, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Kırklareli, Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü'nde yer alan bir şehirdir. Kırklareli ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz; güney sınırda Tekirdağ, batı sınırında Edirne'dir. Bu şehrin kuzey sınırı ise Bulgaristan Devleti'dir. Kırklareli'nin doğusu ise Karadeniz'dir.

KIRKLARELİ HANGİ BÖLGEDE?

Kırklareli, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Kırklareli, Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü'nde yer alan bir şehirdir. Bu şehri çevreleyen iller Tekirdağ ve Edirne'dir. Ayrıca bu ilin Bulgaristan'a ve Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

KIRKLARELİ NÜFUSU

Kırklareli Türkiye'nin kalabalık olmayan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 54. sırada yer alır. Kırklareli'nin nüfusu 361.373'dir. Bu nüfusun 177.487'si kadın, 184.250'si erkektir.

KIRKLARELİ İLÇELERİ

Kırklareli'ye bağlı merkez ilçe dahi olmak üzere 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler:

  • Merkez
  • Babaeski
  • Demirköy
  • Kofçaz
  • Lüleburgaz
  • Pehlivanköy
  • Pınarhisar
  • Vize'dir.

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Kırklareli Nerede, Hangi Bölgede? Kırklareli Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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