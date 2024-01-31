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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:42 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:42

Kırklareli Plaka Kodu Nedir? Kırklareli İl Plakası Kaçtır?

Kırklareli son derece eski bir yerleşim yeridir. Tarih öncesi zamanlardan bugüne kadar aktif olarak bir yaşamın ve hareketliliğin bulunduğu Kırklareli bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Hal böyle olunca Kırklareli ile ilgili her bilgi gibi Kırklareli plaka kodu nedir ve Kırklareli il plakası kaçtır sorularının yanıtı da son derece önem kazanmış vaziyette bulunmaktadır.

Kırklareli Plaka Kodu Nedir? Kırklareli İl Plakası Kaçtır?

Kırklareli plaka kodunu öğrenmeden önce biraz şehir hakkında bilgi edinmekte fayda vardır. Kırklareli son verilere göre 369.347 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Bu nüfus her geçen yıl artış göstermektedir. Yıldız Dağları'nın eteğinde bulunan Kırklareli orman, göller ve sahilleri ile son derece cazibeli bir yerdir. Kırklareli plaka kodu nedir ve Kırklareli il plakası kaçtır konuları bu bilgilerle birlikte ele alınmalıdır.

Kırklareli Plaka Kodu Nedir?

Kırklareli Trakya bölgesinin incilerinden biridir. Son derece önemli bir yerleşim yeri olan Kırklareli, sınır kapısına olan yakınlığıyla da bilinir.

Türkiye'nin Balkanlar'da bulunan yerleşimleri kültürel çeşitlilik ve tarih açısından son derece etkili illerdir. Bu nedenle Trakya illerinin plaka kodlarının bilinmesi de bu illeri daha iyi tanımak adına büyük önem taşır.

Kırklareli İl Plakası Kaçtır?

Kırklareli il plakası 39'dur. Kırklareli'nden önce gelen Kayseri'nin plakası 38 iken, alfabetik olarak kendisinden sonra gelen Kırşehir'in plakası ise 40'dır.

Türkiye'de plakalar alfabetik sistem dikkate alınarak verilir ve A harfinden Z harfine doğru sırayla gider.

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Kırklareli Plaka Kodu Nedir? Kırklareli İl Plakası Kaçtır?
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