Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı

Kirli kelimesini genelde temiz olmayan, pis olan yerler için kullanmaktayız. Bu açıdan bakıldığında ilk olarak akla somut anlam gelmektedir. Bunun yanında kirli kelimesini uygun olmayan, kötü işler anlamında da kullanabiliriz. Kirli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok eş anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeleri cümle içerisinde birbirinin yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz.

KİRLİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kirli kelimesini analiz etmek için öncelikle anlamını iyi bilmek gerekir. Türk Dil Kurumuna göre genel olarak temiz olmayan olarak geçer. Bunlara ek olarak halk arasında aybaşı durumunda olan kadınlara da kirli denilmektedir. Daha iyi anlamak için şöyle örnekler verebiliriz:

Bu kadar kirli bir evde asla yaşayamam!

bir evde asla yaşayamam! Kendisi pis olduğu için herkesi öyle sanıyor.

Yukarıda görüldüğü gibi kirli eş anlamlısı; pis kelimesidir. İnsanlar genelde kirli kelimesinin yerine pis kelimesini kullanmaktadır.

KİRLİNİN EŞ ANLAMLISI

Kirli kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime temizdir. Buradan da anlaşılacağı gibi kirli kelimesinin yerine leke, pis, zararlı gibi kelimeler kullanılabilir. Fakat genelde bu kelime somut olarak düşünüldüğü için bazı mecaz anlamlar atlanabilmektedir. Bu mecaz anlamlara örnek verecek olursak:

Sirkeci ve Haydarpaşa Garı ihalesinden sonra bazı kirli ilişkilerin ortaya çıkması kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Kirli işlerine beni bulaştırmaya çalışmaktan vazgeç artık.

KİRLİ KELİMESİ İLE İLGİLİ BENZER ÖRNEKLER

Kirli sözcüğüne benzer ve eş anlamlı birden fazla sözcük bulunmaktadır. Genelde bu sözcüklerin tümünü kullanıyor olsak da kirli kelimesiyle ilişkisiniz göz ardı edebiliyoruz. Sizin için kirli kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeleri şöyle sıraladık: