Temiz olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılan kirli kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Deyimler ve mecaz anlamlı olarak da kullanılabilen bu kelimenin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunur. Sözcük dağarcığını zenginleştirmek isteyen kişiler kirli kelimesi yerine bu eş anlamlı karşılıkları kullanabilir. İşte, Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı.
Kirli kelimesinin anlamı
Türk Dil Kurumu'na göre kirli kelimesinin anlamı temiz olmayan şeylerdir. Bir kıyafetin, eşyanın temiz olmadığını anlatmak istediğimizde kirli kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra deyim ve atasözlerinde de kirli kelimesine sıklıkla başvurulur. Mecaz anlamında da kirli kelimesi cümle içinde kullanılır. Özellikle kadınlar tarafından kullanımı tercih edilmese de bazı kesimler tarafından kirli kelimesi kadınların regl dönemini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.
Kirli kelimesinin eş anlamlısı
Temiz kelimesinin zıttı olarak kullanılan kirli kelimesinin farklı eş anlamlıları vardır. Yazılışları farklı olsa da bu kelimelerin anlamları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Kirli kelimesinin bilinen eş anlamlıları pis, leke, zararlı ve murdardır. Kirli kelimesi somut olarak kullanıldığı gibi mecaz anlamda da kullanılır. Burada eş anlamlıların da hem somut durumları hem de soyut durumları anlatmak için tercih edilebilir.
Kirli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım
Kirli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım