Temiz olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılan kirli kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Deyimler ve mecaz anlamlı olarak da kullanılabilen bu kelimenin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunur. Sözcük dağarcığını zenginleştirmek isteyen kişiler kirli kelimesi yerine bu eş anlamlı karşılıkları kullanabilir. İşte, Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı.

Kirli kelimesinin anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre kirli kelimesinin anlamı temiz olmayan şeylerdir. Bir kıyafetin, eşyanın temiz olmadığını anlatmak istediğimizde kirli kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra deyim ve atasözlerinde de kirli kelimesine sıklıkla başvurulur. Mecaz anlamında da kirli kelimesi cümle içinde kullanılır. Özellikle kadınlar tarafından kullanımı tercih edilmese de bazı kesimler tarafından kirli kelimesi kadınların regl dönemini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Kirli kelimesinin eş anlamlısı

Temiz kelimesinin zıttı olarak kullanılan kirli kelimesinin farklı eş anlamlıları vardır. Yazılışları farklı olsa da bu kelimelerin anlamları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Kirli kelimesinin bilinen eş anlamlıları pis, leke, zararlı ve murdardır. Kirli kelimesi somut olarak kullanıldığı gibi mecaz anlamda da kullanılır. Burada eş anlamlıların da hem somut durumları hem de soyut durumları anlatmak için tercih edilebilir.

Kirli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yağmur yapınca üstüne sıçrayan çamurlar elbisesini kirletti.

Kirli çamaşırlarını yıkamadığı için ne giyeceğine karar veremedi.

Kirli işler peşinde koştuğu için şüpheleri üstüne çekmişti.

Kirli pasaklı bir çocukluk geçirdi.

Dolabın üstündeki kirleri temizlemek için uzun zaman harcadı.

Beyaz ayakkabıları çabuk kirlendiği için giymeyi tercih etmedi.

Kirli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım