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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:41

Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı

Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı

Kirli kelimesi gün içerisinde en çok kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime eş anlamlı karşılıkları ile de sıkça kullanılabilir. Kirli kelimesi aynı zamanda mecazi anlamda da yaygınlıkla kullanılır. Kişiler de kullandıkları bu kelimenin anlamı ve doğru yazımı hakkında araştırma yapar. Hazırladığımız yazımızda kirli kelimesinin kökeni, Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleleri bulabilirsiniz.

Temiz olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılan kirli kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Deyimler ve mecaz anlamlı olarak da kullanılabilen bu kelimenin farklı eş anlamlı karşılıkları da bulunur. Sözcük dağarcığını zenginleştirmek isteyen kişiler kirli kelimesi yerine bu eş anlamlı karşılıkları kullanabilir. İşte, Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlısı.

Kirli kelimesinin anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre kirli kelimesinin anlamı temiz olmayan şeylerdir. Bir kıyafetin, eşyanın temiz olmadığını anlatmak istediğimizde kirli kelimesi kullanılır. Bunun yanı sıra deyim ve atasözlerinde de kirli kelimesine sıklıkla başvurulur. Mecaz anlamında da kirli kelimesi cümle içinde kullanılır. Özellikle kadınlar tarafından kullanımı tercih edilmese de bazı kesimler tarafından kirli kelimesi kadınların regl dönemini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Kirli kelimesinin eş anlamlısı

Temiz kelimesinin zıttı olarak kullanılan kirli kelimesinin farklı eş anlamlıları vardır. Yazılışları farklı olsa da bu kelimelerin anlamları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Kirli kelimesinin bilinen eş anlamlıları pis, leke, zararlı ve murdardır. Kirli kelimesi somut olarak kullanıldığı gibi mecaz anlamda da kullanılır. Burada eş anlamlıların da hem somut durumları hem de soyut durumları anlatmak için tercih edilebilir.

Kirli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Yağmur yapınca üstüne sıçrayan çamurlar elbisesini kirletti.
  • Kirli çamaşırlarını yıkamadığı için ne giyeceğine karar veremedi.
  • Kirli işler peşinde koştuğu için şüpheleri üstüne çekmişti.
  • Kirli pasaklı bir çocukluk geçirdi.
  • Dolabın üstündeki kirleri temizlemek için uzun zaman harcadı.
  • Beyaz ayakkabıları çabuk kirlendiği için giymeyi tercih etmedi.

Kirli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Pasaklı pasaklı ortalıkta dolaştığı için annesi ona kızdı.
  • Kirli pasaklı bir insan olup çıkmıştı.
  • Yemeğe tuzu çok döktüğü için murdar etmişti.
  • Eline aldığı her işi isteksiz yaptığı için murdar ederdi.
  • Elbisenin üstündeki lekeler çok göze çarpıyordu.
  • Yaşadıkları hayatında bir leke olarak kalacak.
  • Onun niyeti iyi olmadığı için zararlı bir insan olarak görülürdü.

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