Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Oku - Kırmızı Başlıklı Kızın Hikayesi, Özeti ve Karakterleri

Masallarla büyümüş pek çok çocuk bulunmaktadır. Masal okumak keyifli olduğu kadar bir o kadar da öğreticidir. Kırmızı başlıklı kız masalı gerek hikâyesiyle gerekse karakterleriyle hem dikkat çeken hem de ders veren bir masaldır. Bu yazımızda sizler için kırmızı başlıklı kız masalının konusuna, kırmızı başlıklı kızın hikâyesi, özeti ve karakterleri ile ilgili bilgilere değindik.

Kırmızı Başlıklı Kız Hikâyesi ve Özeti Nedir?

Her masalın kendine has ders çıkarıcı özelliğe sahip bir ana fikri bulunur. Kırmızı başlıklı kız masalı okuyacakların ilk merak ettiği konulardan biri masalın içeriğidir. Bu masal ilk defa Fransız masalcı olarak tabir edilen Charles Perrault tarafından derlenmiştir. Bu hikâyede kırmızı başlıklı kız ile bir kurdun arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Hikâyede bu kızın büyük annesi hastadır ve bir orman içinde yaşamaktadır. Bir gün kızın annesi hasta büyük anne için çörekler, pastalar hazırlar. Kız, kırmızı pelerini giyerek annesinin hazırladığı yiyecekleri büyük annesine götürmek için yola çıkar. Ancak bu yol orman içindedir. Ormanda bir kurtla karşılaşır ve kurt kızın nereye gittiğini merak eder. Büyük annesine gittiğini öğrenince onu yanlış bir yola yönlendirir ve kendi büyük annesinin evine giderek kadını yer. Ardından kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine gelir ve yatağına yaklaşır. Birden yatakta yatan kişinin büyük annesi yerine kurt olduğunu görür. Sonrasında kurt kızı yer ve bütün bu olanları bir avcı fark eder. Avcı kurdun karnını keserek hem kızı hem de büyük anneyi kurtarır. O günden sonra kırmızı başlıklı kız herkese güvenmenin yanlış olduğunu anlar ve daha temkinli davranır.

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Kırmızı Başlıklı Kız Karakterleri Kimler?

Kırmızı başlıklı kız masalı hemen hemen herkesin bildiği masallar arasında yer almaktadır. Bu masalda en önemli karakter kuşkusuz kırmızı başlıklı kızın kendisidir. Diğer önemli karakterler ise kötü niyetli olan kurt, kırmızı başlıklı kızın annesi ve büyük annesidir. Bu karakterler dışında ayrıca kırmızı başlıklı kızı ve büyük annesini kutrun öldürmesinden kurtaran avcı da bulunmaktadır.