Kırmızı Biber Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kırmızıbiber Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Gün içerisinde kullanılan kelimelerin doğru yazımını bilmek, sözlü iletişim haricinde yazılı iletişimde de akıcılığı sağlamaktadır. Sözlü iletişimde yanlış bilinen yazım kuralları pek fark edilmese de yazılı iletişimde bu çok önem taşımaktadır. Resmi ya da özel yazışmalarda doğru yazım kurallarına uymak, anlatılmak istenenin net bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olmakta ve olası hataların neden olabileceği mahcubiyeti önlemektedir. Ayrıca kelimelerin doğru yazımı okuyucu üzerinde de olumlu bir izlenim bırakmaktadır. Fakat bazı kelimelerin yazımı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir. Özellikle birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı sıkça karıştırılan konular arasında yer almaktadır. Karıştırılan kelimeler arasında "kırmızı biber" sözcüğü de yer almaktadır. Bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini bilmek, olası bir mahcubiyetin önüne geçmesini sağlar. O halde, herhangi bir mahcubiyet yaşanmaması adına haberin detayına bakalım.

TDK'ye Göre Kırmızıbiber Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birçok birleşik kelime bulunmakta olup bu kelimeler, belirli bir kurala göre ya ayrı ya da bitişik olarak yazılmaktadır. Bu kelimelerden biri de "kırmızıbiber" sözcüğüdür. Yemeklere lezzet katan bir baharat çeşidi olan bu sözcüğün yazımı genellikle karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu sözcüğün iki farklı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı, "patlıcangillerden bir tür biber çeşidi" şeklinde tanımlanırken ikinci anlamı ise "bu bitkinin olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, kurutulup dövülerek yemeklerde baharat olarak kullanılan tozu; Türk biberi, Hint biberi" olarak verilmektedir. Bu bağlamda, bu sözcüğün "kırmızı biber" şeklinde yazılması yazım hatasına sebep olacaktır. TDK'ye göre doğru yazımı "kırmızıbiber" şeklindedir.