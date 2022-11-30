Kırmızı kelimesinin cümledeki kullanımı ad görevindedir. Bunun yanında bir ismin önüne gelip o ismi niteleyerek sıfat görevinde de kullanılmaktadır. Kırmızı kelimesinin anlamlarına baktığımızda ise karşımıza pek fazla anlamı bulunmayan bir kelime çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni çok özel bir anlamı kapsamasıdır.

Kırmızı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kırmızı kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiş önemli bir kelimedir. Bir renk çeşidinin ismi olan kırmızı kelimesi, genelde halk arasında kızıl olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca kırmızı kelimesinin toplam iki tane anlamı bulunmaktadır. Bunun nedeni, bir rengi ifade ettiği için sıfat olarak kullanılabilmesidir. Buna göre kırmızı kelimesinin anlamları şöyledir:

Kanın rengi, al, kızıl.

Bu renkte olan.(sıfat)

Kırmızının cümlede kullanımlarına örnek verelim:

Kırmızı ayakkabılarımı çok sevdiğimi söylemiştim.

Bugün senin yüzün de çok kırmızı gözüküyor.

Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Kırmızı kelimesi de bu kelimelerden biridir. Dolayısıyla kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Kırmızı Kelimesine Benzer Kelimeler

Kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı bulunmasa da pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durumda kırmızı kelimesine benzer birçok kelime bulunmaktadır. Buna göre kırmızı kelimesine benzer kelimeleri şöyle gösterebiliriz: