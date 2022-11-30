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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:07 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:07

Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçede kelimelerin anlamları ve birçok dilbilgisi ile ilgili özellikleri Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Bu bağlamda kırmızı kelimesinin anlamları ve anlam ilişkileri TDK tarafından düzenlenir. Öncelikle kırmızı kelimesi Türkçede kullanılan bir rengi ifade etmektedir. Bunun yanında bu kelimenin bazı zıt anlam gibi anlam ilişkileri bulunmaktadır. Kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kırmızı kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Kırmızı kelimesinin cümledeki kullanımı ad görevindedir. Bunun yanında bir ismin önüne gelip o ismi niteleyerek sıfat görevinde de kullanılmaktadır. Kırmızı kelimesinin anlamlarına baktığımızda ise karşımıza pek fazla anlamı bulunmayan bir kelime çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni çok özel bir anlamı kapsamasıdır.

Kırmızı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kırmızı kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiş önemli bir kelimedir. Bir renk çeşidinin ismi olan kırmızı kelimesi, genelde halk arasında kızıl olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca kırmızı kelimesinin toplam iki tane anlamı bulunmaktadır. Bunun nedeni, bir rengi ifade ettiği için sıfat olarak kullanılabilmesidir. Buna göre kırmızı kelimesinin anlamları şöyledir:

  • Kanın rengi, al, kızıl.
  • Bu renkte olan.(sıfat)

Kırmızının cümlede kullanımlarına örnek verelim:

  • Kırmızı ayakkabılarımı çok sevdiğimi söylemiştim.
  • Bugün senin yüzün de çok kırmızı gözüküyor.

Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Kırmızı kelimesi de bu kelimelerden biridir. Dolayısıyla kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Kırmızı Kelimesine Benzer Kelimeler

Kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı bulunmasa da pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durumda kırmızı kelimesine benzer birçok kelime bulunmaktadır. Buna göre kırmızı kelimesine benzer kelimeleri şöyle gösterebiliriz:

  • Dinç
  • Sağlıklı
  • Yakut
  • Al
  • Kızıl
  • Ateş
  • Lale
  • Gül
  • Lal

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Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kırmızı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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