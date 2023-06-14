Kirpi Kış Uykusuna Yatar Mı? Kirpiler Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Dikenleriyle düşmanlarına korku salan ama dış görünüşü sevimli mi sevimli olan kirpiler hakkında en çok merak edilenler arasında, kirpilerin kış uykusuna yatıp yatmadığı hakkındadır. Memeli hayvan grubundan olan kirpiler kaç ay kış uykusuna yatar? Gelin detaylı yanıtlara birlikte değinelim.

Kirpi Kış Uykusuna Yatar Mı?

Kirpigiller familyasının bir üyesi olan kirpiler gövdelerinin dikenle kaplı görüntüleri ile her zaman ilgi çeken bir hayvan olmuştur. En fazla 30 cm boyutlarına ulaşabilen bu sevimli hayvan çoğunlukla etçil beslenir. Yetişkin bir kirpide ortalama 6-7 bin arası diken mevcuttur, bu dikenler kirpinin hem zorlu yaşam koşulları hem de yırtıcı hayvan tehdidi karşısında kullanabileceği tek silahtır. Gündüzleri uyuyan geceleri ise aktif olan kirpiler memeli türüne aittir, 5-6 hafta süren bir gebelik dönemleri olur ve her doğumda 5-9 adet yavruları olur. Ortalama ömürleri ise 15-20 yıl kadardır. Kirpiler bulundukları ortamın sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatan canlılardır.

Kirpi Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Bir kirpinin normal şartlarda kalp atımı 180-200 arasıdır, sıcaklığın düşmesi ile beraber kirpilerin nabız sayısı 20'lere kadar düşmekte vücut sıcaklıkları normalin oldukça altına inmektedir. Kış mevsiminde besin kaynakları oldukça azaldığı için vücutlarına yeterli miktarda gıda bulamayacak olan kirpiler kış uykusuna yatarlar. Kirpiler de kış uykusu süresi hava sıcaklığının en az 4 santigrat derece üzerine çıktığı zamana dek sürmektedir, bu süreç ortalama olarak 4-6 aydır.