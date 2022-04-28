Kirpik Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Kirpik Mi Kiprik Mi TDK?

TDK; her gün vatandaşlar tarafından yanlış yazılan kelimelerin doğru anlamlarını ve doğru yazılışlarını, TDK'ya ait olan güncel yazım kılavuzunu kullanarak, açık şekilde ifade etmiştir. TDK'ya göre doğru yazılışı ''kirpik'' olan kelimenin anlamı; ''Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri ya da isim, bitki bilimi, hayvan bilimi Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar'' olarak açıklanmıştır. Kirpik kelimesi de, konuşma dilindeki gibi, telaffuzunun yazı diline yansımaması gereken bir kelime olarak bilinmektedir. Kirpik kelimesi doğru yazılışı dışında hangi şekilde yazılırsa yazılsın, kesin bir şekilde yazım ve dil hatası olarak sayılacaktır. Diğer benzer kelimelerde olduğu gibi, kirpik kelimesinin de doğru yazılışını bilmek, dilimiz için bir adım daha ileri demek olacaktır. Dilimize sonradan giren kelimeler ya da ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerekli olduğu vatandaşlar tarafından tam olarak bilinmeyen kelimelerin var oluşu bu yazım hatalarına sebebiyet verebilmektedir.

Kirpik Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan fazla sayıdaki kelime, yazım yanlışına maruz kalmaktadır. Vatandaşları yazı dilinde en çok zorlayan kelimelerin ortak özelliği ise, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmaları gerektiğinin ve farklı dillerden dilimize giren bazı kelimelerin karmaşıklığının bilinememesidir.

Kirpik kelimesi de bu duruma iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru yazılışı ''kirpik'' olması gereken kelimenin genellikle vatandaşlar tarafından yanlış yazılış şekli ise karşımıza çıkmaktadır. İç içe kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları şöyledir;

DOĞRU: Geçen gün kirpiğime bir şey takılmıştı ve hala çıkaramadım.

Geçen gün kirpiğime bir şey takılmıştı ve hala çıkaramadım. YANLIŞ: Kipriklerin o kadar uzun ki, sanki kalem ile çizilmiş gibi, bir resim gibi...

Kirpik Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre kirpik kelimesi ''kirpik'' olarak yazılmalıdır ve yine TDK'ya göre kelimenin anlamı; ''Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri ya da isim, bitki bilimi, hayvan bilimi Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar'' olarak ifade edilmiştir.

Dilimiz içerisinde bulunan kirpik kelimesinin doğru yazılışına hakim olmak ve anlamını doğru şekilde öğrenmek; Türk Dili için oldukça sağlıklı bir hamle olacaktır. Aksi halde, Türk Dili'nin, türlü yazım hataları karşısında zor durumda kalacağı aşikardır.

Kirpik Doğru Yazılışı

Dilimiz içerisinde, vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına sebep olan kelimeler bulunmaktadır. Kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar ise bu kelimeleri sürekli yanlış yazmaktadırlar. Bunlara bir örnek de, kirpik kelimesidir. Kirpik kelimesi, bu yazım kullanımı dışında herhangi bir şekilde yazılacak olursa; dil hatası oluşmuş sayılacaktır.

Kirpik Yazılışı

Doğru yazılışı ''kirpik'' olması gereken kelimenin TDK'da bulunan anlamı ise; ''Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri ya da isim, bitki bilimi, hayvan bilimi Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar'' olarak açıklanmıştır.

Vatandaşları sık sık bunaltan ve kelimeleri sürekli yanlış yazmalarına sebep olan asıl durumlar; ayrı ya da birleşik yazılması gerekilen kelimelerin tam olarak bilinememesi ve dilimize giren kelimelerin birçoğunun farklı dillerin kökenlerinden gelmiş olması, olarak sıralanabilir.