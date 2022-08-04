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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AYDEP’le kaliteli eğitimi önceliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AYDEP’le kaliteli eğitimi önceliyor

Bölgesel Kalkınma Projeleriyle öne çıkan ve kalite de öncü olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), donanımlı öğrenciler yetiştirerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) vizyonuna gerçekleştirdiği birçok projeyle katkı sunmaya devam ediyor. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu vizyonu daha da yükseklere taşımak için gençleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne davet ediyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ''Ülkelerin gıda arzı ve üretimi hususunda sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım, hayvancılık ve sağlıkta geliştirdiği projelerle yüz güldürdü'' dedi. Türkiye'nin ihtiyacı olan stratejik ürünleri yetiştirmede, jeotermalle sağlığı ve tarımı buluşturmada önemli mesafeler kaydettiklerini anlatan Karakaya, ''Ülkemizin hedefleri doğrultusunda bilgiyi güç olarak kullandık. Kaliteli eğitimi önceledik ve sonucunda YÖ- KAK'tan Tam Kurumsal Akreditasyon, Türk Patent Kurumundan marka tescili alma başarısı gösterdik. Üniversitemiz, şanlı bayrağımızı daha ileri hedeflere götürecek nitelikli öğrenciler yetiştirme hedefini ilk sıraya koydu'' şeklinde konuştu.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AYDEP’le kaliteli eğitimi önceliyor
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