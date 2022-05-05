Kırşehir İlçeleri: Kırşehir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bahar aylarında daha çok turistin geldiği şehrimizde bozkır görünümü ön planda olsa da sulak bölgelerde, vadi diplerinde meyve bahçeleri ve kavaklar vardır. Kırşehir ilçeler haritası son zamanlarda daha çok aratılan içerikler arasına girmiştir. Artan turist sayısı bu duruma ve otel sayısının artışına neden olmuştur. Bu yazımızda Kırşehir ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.

Kırşehir İlçeleri Nelerdir?

Kırşehir ilçelerine değinecek olursak merkez ilçesiyle birlikte toplam 7 ilçesi olan bir şehirdir. Bunlar;

Merkez

Akçakent

Akpınar

Boztepe

Çiçekdağı

Kaman

Mucur

Kırşehir'in İlçeleri Nelerdir?

Kırşehir'in ilçelerine bakıldığında nüfusun en yoğun olduğu ve en gelişmiş ilçenin merkez ilçe olduğu anlaşılır. Nüfusa göre merkezden sonra gelen ilçeler sırasıyla Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent'tir. Merkeziyle birlikte 7 ilçe barındıran şehrimizin ilçelerine ve nüfus yoğunluklarına göre sıralamasına yer verdik.

Kırşehir Merkez İlçeleri Hangileridir?

İstisnalar hariç çoğu şehrin en gelişmiş ve en çok nüfus barındıran ilçesi merkez ilçesidir. Kırşehir'de de bu durum gözlemlenir. Bunun yanında şehrin tek merkez ilçesi vardır.

Kırşehir İlçeler Haritası

Kırşehir ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz. Merkeze en uzak olan ilçemiz Çiçekdağı, en yakın olan ilçemiz Boztepe'dir.

Kırşehir İl Nüfusu Ne Kadardır?

Kırşehir'in nüfusu 242.944'dür. Nüfusun %83'ü şehirlerde yaşamını devam ettirir. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilçemiz merkez en az olan ilçemiz Akpınar ilçesidir.