Kırşehir Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kırşehir Kayseri Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Kayseri ile Kırşehir arası mesafe oldukça kısadır. Çoğunlukla karayolu ile yolculuk tercih edilmektedir. Bu bağlamda otobüs ile yolculuklar, özel araçla yapılan yolculuklara göre daha uzun sürmektedir. Bunun yanında havayolu ile de ulaşım bulunmaktadır.

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Kilometre?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırşehir ve Kayseri şehirleri, otobüs seyahatlerinde oldukça önemlidir. Ayrıca bu iki şehir birbirine yakındır. Buna göre Kırşehir Kayseri arası karayolu mesafesi yaklaşık olarak 138 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki havayolu mesafesi ise 124 kilometredir.

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Saat?

Kayseri ve Kırşehir illeri birbirine yakın olmakla birlikte büyükşehirlere yakın olduklarından dolayı çok sık kullanılmaktadır. Özellikle Kırşehir, Ankara'ya yakın olduğu için özel araçla veya otobüsle oldukça sık tercih edilmektedir.

Kayseri ili ise genelde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerle ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerle bağlantı sağlamaktadır. Bu bağlamda Kırşehir Kayseri arası karayolu, özel araç ile ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Bunun yanında otobüs ile yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir. Havayolu ulaşımında ise 124 kilometre olan uçuş mesafesi, ortalama 40 dakika sürmektedir.