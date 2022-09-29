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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:29 Son Güncelleme: 29.9.2022 10:29

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kırşehir Kayseri Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kırşehir Kayseri Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Kırşehir ve Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerdir. Kayseri, Kırşehir’e kıyasla daha kalabalık bir nüfusa sahiptir. Ayrıca Kırşehir ve Kayseri otobüs yolculuklarında oldukça sık kullanılan şehirlerdendir. Aynı zamanda birbirlerine yakın şehirlerdir. Bu nedenle insanlar Kırşehir Kayseri arası mesafeyi araştırmaktadır. Kırşehir Kayseri arası kaç km ve kaç saat? Uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre? İşte detaylar…

Kayseri ile Kırşehir arası mesafe oldukça kısadır. Çoğunlukla karayolu ile yolculuk tercih edilmektedir. Bu bağlamda otobüs ile yolculuklar, özel araçla yapılan yolculuklara göre daha uzun sürmektedir. Bunun yanında havayolu ile de ulaşım bulunmaktadır.

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Kilometre?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırşehir ve Kayseri şehirleri, otobüs seyahatlerinde oldukça önemlidir. Ayrıca bu iki şehir birbirine yakındır. Buna göre Kırşehir Kayseri arası karayolu mesafesi yaklaşık olarak 138 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki havayolu mesafesi ise 124 kilometredir.

Kırşehir Kayseri Arası Kaç Saat?

Kayseri ve Kırşehir illeri birbirine yakın olmakla birlikte büyükşehirlere yakın olduklarından dolayı çok sık kullanılmaktadır. Özellikle Kırşehir, Ankara'ya yakın olduğu için özel araçla veya otobüsle oldukça sık tercih edilmektedir.

Kayseri ili ise genelde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerle ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerle bağlantı sağlamaktadır. Bu bağlamda Kırşehir Kayseri arası karayolu, özel araç ile ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Bunun yanında otobüs ile yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir. Havayolu ulaşımında ise 124 kilometre olan uçuş mesafesi, ortalama 40 dakika sürmektedir.

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Kırşehir Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kırşehir Kayseri Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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