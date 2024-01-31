Kırşehir Plaka Kodu Nedir? Kırşehir İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Kırşehir ilinin, tıpkı diğer iller gibi plaka kodu bulunur. Türkiye'de plaka kodları alfabetik sıra ile yapılır. Kırşehir plaka kodu nedir, Kırşehir il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı da oldukça önemlidir.

Kırşehir İl Plakası Kaçtır?

Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak bilinir. Aracın üzerinde yer alan plakada 40 sayısı görüldüğünde, taşıtın Kırşehir iline kayıtlı olduğu rahatlıkla anlaşılır. Plakalar sayesinde aracın kaybolması ya da kaza yapması gibi olumsuz durumlarda, aracı bulmak ve hangi ile kayıtlı olduğunu anlayabilmek kolaydır.

Ayrıca plakalarda ilin ilçe kodları da yer alır. Kırşehir ilinin ilçe plaka kodlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Kırşehir Merkez İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 DA 001 – 40 DZ 999

40 T 8000 – 40 T 9999

40 AC 001 – 40 AZ 999

40 J 8000 – 40 J 9999

40 EA 001 – 40 EZ 999

40 K 8000 – 40 K 9999

40 K 0001 – 40 K 4999

40 S 0001 – 40 S 4999

40 M 0001 – 40 M 4999

40 S 8000 – 40 S 9999

40 M 8000 – 40 M 9999

40 T 0001 – 40 T 4999

Kırşehir'in Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 5000 – 40 J 5999

40 T 5000 – 40 T 5999

40 KA 001 – 40 KZ 999

40 K 5000 – 40 K 5999

40 S 5000 – 40 S 5999

40 M 5000 – 40 M 5999

Kırşehir'in Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 LA 001 – 40 LB 999

40 J 6000 – 40 J 6999

40 M 6000 – 40 M 6999

40 K 6000 – 40 K 6999

40 T 6000 – 40 T 6999

40 S 6001 – 40 S 7000

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:

40 J 7000 – 40 J 7999

40 M 7000 – 40 M 7999

40 K 7000 – 40 K 7999

40 S 7000 – 40 S 7999

40 NA 001 – 40 NZ 999

40 T 7000 – 40 T 7999