Kırşehir Plaka Kodu Nedir? Kırşehir İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Kırşehir ilinin, tıpkı diğer iller gibi plaka kodu bulunur. Türkiye'de plaka kodları alfabetik sıra ile yapılır. Kırşehir plaka kodu nedir, Kırşehir il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı da oldukça önemlidir.
Kırşehir ilinin plaka kodu 40 olarak bilinir. Aracın üzerinde yer alan plakada 40 sayısı görüldüğünde, taşıtın Kırşehir iline kayıtlı olduğu rahatlıkla anlaşılır. Plakalar sayesinde aracın kaybolması ya da kaza yapması gibi olumsuz durumlarda, aracı bulmak ve hangi ile kayıtlı olduğunu anlayabilmek kolaydır.
Ayrıca plakalarda ilin ilçe kodları da yer alır. Kırşehir ilinin ilçe plaka kodlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
Kırşehir Merkez İlçesi Plaka Harf Grupları:
40 DA 001 – 40 DZ 999
40 T 8000 – 40 T 9999
40 AC 001 – 40 AZ 999
40 J 8000 – 40 J 9999
40 EA 001 – 40 EZ 999
40 K 8000 – 40 K 9999
40 K 0001 – 40 K 4999
40 S 0001 – 40 S 4999
40 M 0001 – 40 M 4999
40 S 8000 – 40 S 9999
40 M 8000 – 40 M 9999
40 T 0001 – 40 T 4999
Kırşehir'in Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:
40 J 5000 – 40 J 5999
40 T 5000 – 40 T 5999
40 KA 001 – 40 KZ 999
40 K 5000 – 40 K 5999
40 S 5000 – 40 S 5999
40 M 5000 – 40 M 5999
Kırşehir'in Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:
40 LA 001 – 40 LB 999
40 J 6000 – 40 J 6999
40 M 6000 – 40 M 6999
40 K 6000 – 40 K 6999
40 T 6000 – 40 T 6999
40 S 6001 – 40 S 7000
Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:
40 J 7000 – 40 J 7999
40 M 7000 – 40 M 7999
40 K 7000 – 40 K 7999
40 S 7000 – 40 S 7999
40 NA 001 – 40 NZ 999
40 T 7000 – 40 T 7999