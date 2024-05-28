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Haberler Eğitim Haberleri Kış Eş Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:00 Son Güncelleme: 28.5.2024 10:00

Kış Eş Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelime dağarcığını zenginleştiren eylemlerden biri de eş anlamlı sözcükleri öğrenmektir. Eş anlamlı sözcükler anlam olarak birbirinin aynısı iken yazılışları farklı sözcüklerdir. Kış sözcüğü de eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer almaktadır. Kış eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlarını öğrenmek hem dil bilgisine hem kış eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında da bilgi sahibi olmaya katkı sağlayacaktır.

Kış Eş Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin kendisiyle aynı anlamı taşıyan eş anlamlısı mevcuttur. Dilimiz zengin bir dil olduğundan dolayı eş anlamlısı olan kelime sayısı hayli çoktur. Kış sözcüğü de eş anlamlısı mevcut olan sözcüklerden biridir. Kış kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için kış eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını doğru bilmek gerekir.

Kış Eş Anlamlısı Nedir?

Kış sözcüğü bilindiği üzere bir mevsim adıdır. Kökeni Eski Türkçeye dayanan kış sözcüğü ilk kullanıldığı zamandan bu yana soğuk mevsim ismidir. Kış sözcüğünün eş anlamlısı ise 'güz' sözcüğüdür. Güz ve kış sözcükleri, soğuk havaların yaşandığı mevsim anlamlarına gelmektedir. Güz sözcüğünün kökeni de yine Eski Türkçede soğuk hava, sonbahar gibi anlamları olan 'kü' kelimesine dayanmaktadır.

Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı sözcüklerin çok daha kolay hafızada kalması için, cümle içinde kullanım örnekleri oldukça yararlı olacaktır. Kış kelimesinin eş anlamlısı sözcüğün cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları şunlardır;

  • Güz gelmeden yakacak odun, kömür ayarlamak lazım.

  • Havanın kokusundan belli, bu güz oldukça sert geçecek.

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Kış Eş Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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