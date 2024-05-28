Kış Eş Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta kullanılan pek çok kelimenin kendisiyle aynı anlamı taşıyan eş anlamlısı mevcuttur. Dilimiz zengin bir dil olduğundan dolayı eş anlamlısı olan kelime sayısı hayli çoktur. Kış sözcüğü de eş anlamlısı mevcut olan sözcüklerden biridir. Kış kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için kış eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını doğru bilmek gerekir.

Kış Eş Anlamlısı Nedir?

Kış sözcüğü bilindiği üzere bir mevsim adıdır. Kökeni Eski Türkçeye dayanan kış sözcüğü ilk kullanıldığı zamandan bu yana soğuk mevsim ismidir. Kış sözcüğünün eş anlamlısı ise 'güz' sözcüğüdür. Güz ve kış sözcükleri, soğuk havaların yaşandığı mevsim anlamlarına gelmektedir. Güz sözcüğünün kökeni de yine Eski Türkçede soğuk hava, sonbahar gibi anlamları olan 'kü' kelimesine dayanmaktadır.

Kış Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı sözcüklerin çok daha kolay hafızada kalması için, cümle içinde kullanım örnekleri oldukça yararlı olacaktır. Kış kelimesinin eş anlamlısı sözcüğün cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları şunlardır;

Güz gelmeden yakacak odun, kömür ayarlamak lazım.