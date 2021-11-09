Kış Zıt Anlamlısı Nedir? Kış Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kış kelimesi cümle içerisinde ad görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca kış kelimesinin cümle içerisinde belirli bir anlam biçimi de vardır. Bunların çoğu gerçek anlam da olsa mecaz ve terim anlamları da oldukça fazladır. Bu durum kış kelimesinin anlam kapasitesine yansımıştır.

KIŞ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Burada kış kelimesinin anlam dağarcığından bahsedeceğiz. Öncelikle kış kelimesinin barındırdığı anlamlar 6 tanedir. Bu anlamların ortaya çıkmasındaki en büyük sebep, kış kelimesinin günümüzde çok sık kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan mecaz ve terim anlamlardır. Bunun yanında kış kelimesi genellikle tüm cümlelerde ad görevinde kullanılmaktadır. Bunlara bakarak kış kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Güzden sonra gelen, güz ile ilkyaz arasındaki en soğuk mevsim.

(kuzey yarımküre için) 21 Aralıktan 21 Marta değin süren, yılın en soğuk mevsimi.

Kış belirtileri, çok soğuk hava.(mecaz anlam)

Soğuk mevsimlerde, soğuğa, kışa karşı koyabilmek için, kimi canlı varlıkların yapısında görülen olayların tümü.(biyoloji terimi)

Soğuk bölgelerde, özellikle yapraklarını döken ağaçlarda besisuyu dolaşımının tümüyle ya da tüme yakın bir biçimde durması.(bitkibilim terimi)

Hareketsizlik, durgunluk dönemi.(mecaz anlam)

KIŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre kış kelimesinin anlam kapasitesinden bahsetmiştik. Görüldüğü gibi birbiriyle bağlantılı birçok anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle kış kelimesinin anlam ilişkisi de kuvvetlidir. Bu açıdan kış kelimesi için öğrenilmesi gereken bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkisi ise zıt anlamdır. Kış kelimesinin çok sık kullanılmasının yanı sıra zıt anlamlısı da sıkça kullanılmaktadır. Kış kelimesinin zıt anlamlısı 'yaz' kelimesidir. Bu iki zıt anlamlı kelimeyi daha iyi anlamak için şu cümlelere bakabilirsiniz:

Kışın sert geçtiği günlerde evsizlerin toplatılıp, sokakta kalmalarına izin verilmemeli.

Bu yaz hep beraber köye gitmeye karar verdik.

KIŞ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Kış kelimesinin anlam özelliklerine baktığımızda karşımıza bu açıdan kuvvetli bir kelime çıkmaktadır. Bu yüzden kış kelimesi bazı kelimelerle de etkileşim halindedir. Buna göre kış kelimesine benzer kelimeler aşağıda gibidir: