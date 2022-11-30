Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kısa kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarını incelediğimizde, çok yönlü bir kelime karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla sıfat olarak kullanılsa da belirteç ve ad görevli kullanımları da bulunmaktadır. Bunun haricinde kısa kelimesinin halk ağzından oluşmuş bir anlamı da bulunmaktadır.
Kısa kelimesi, Türkçede oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Halk arasında da sıklıkla kullanıldığı için pek çok anlamı ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir diğer sebebi de kısa kelimesinin çok geniş bir anlamı ifade etmesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre kısa kelimesinin anlamları şöyledir:
Kısa kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:
Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlam, cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılabilen kelimelere denmektedir. Bu bağlamda kısa kelimesinin zıt anlamlısı ''uzun'' kelimesidir.
Kısa kelimesi, geniş kapsamlı bir kelime olduğu için etkileşim halinde olduğu pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: