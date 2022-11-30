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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:23 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:23

Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede bazı kelimelerin kullanım alanları oldukça geniştir. Kısa kelimesi de bu kelimelerden biridir. Öncelikle kısa kelimesi oldukça geniş bir anlam dağarcığına sahiptir. Bunun haricinde kısa kelimesinin zıt anlam gibi anlam ilişkileri de oldukça gelişmiştir. Bunun nedeni kısa kelimesinin anlam kapasitesinin geniş olması ve halk arasında çok sık kullanılmasıdır. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kısa kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kısa kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarını incelediğimizde, çok yönlü bir kelime karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla sıfat olarak kullanılsa da belirteç ve ad görevli kullanımları da bulunmaktadır. Bunun haricinde kısa kelimesinin halk ağzından oluşmuş bir anlamı da bulunmaktadır.

Kısa Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kısa kelimesi, Türkçede oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Halk arasında da sıklıkla kullanıldığı için pek çok anlamı ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir diğer sebebi de kısa kelimesinin çok geniş bir anlamı ifade etmesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre kısa kelimesinin anlamları şöyledir:

  • Boyu, uzunluğu az olan.
  • Çok ayrıntısı bulunmayan, ayrıntıya inmeyen, özet durumunda olan.
  • Az süren, az zaman alan, uzun olmayan.
  • Uzatmayarak, kısaltarak, kısaca.(belirteç)
  • Az, kıt.(halk ağzından)
  • Uzun olmayan şey.
  • Bir şeyi yeterince uzun ya da geniş yapmamak.
  • Bir şeyi gerektiği denli ayrıntılı olarak ele almamak, bir konuyu geniş bir biçimde vermemek.

Kısa kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:

  • Kendini de hayrete düşürecek kadar kısa bir zamanda kasabaya vardı.
  • Sarı tüylü ve iri kemikli parmaklarının tırnakları kısa, yassı ve öne doğru kıvrıktı.

Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlam, cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılabilen kelimelere denmektedir. Bu bağlamda kısa kelimesinin zıt anlamlısı ''uzun'' kelimesidir.

Kısa Kelimesine Benzer Kelimeler

Kısa kelimesi, geniş kapsamlı bir kelime olduğu için etkileşim halinde olduğu pek çok kelime bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Özlü
  • Özet
  • Öz
  • Özetlemek
  • Evrak
  • Belge
  • Hafif
  • Hülasa
  • Veciz
  • Bodur

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Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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