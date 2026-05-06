Kısa videolar başarıyı düşürüyor

Sosyal medyanın yeni yüzü olan kısa videolar, özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında hızla yaygınlaşıyor. Ancak bu hızlı tüketim alışkanlığı, yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmıyor, gençlerin zihinsel süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Enstitü Sosyal'in Dünyadan Araştırma Gündemi'nde derlediği bir çalışma, kısa video bağımlılığının dikkat ve öz denetim başta olmak üzere birçok bilişsel işlevi zayıflattığını ortaya koydu. "Ergen ve Genç Yetişkinlerde Kısa Video Bağımlılığı ve Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkisi: Sistematik Bir İnceleme" başlıklı çalışmada 11-31 yaş aralığında 22 binden fazla katılımcının verileri analiz edildi. Sonuçlar, kısa video bağımlılığının özellikle dikkat süresi ve odaklanma üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını gösterdi.

DİKKAT SÜRESİ KISALIYOR

Araştırmaya göre kısa videolar, beynin hızlı ve sürekli değişen uyaranlara alışmasına neden oluyor. Bu durum, uzun süre odaklanmayı zorlaştırıyor. Gençlerde dikkat kontrolü zayıflarken, dikkat dağınıklığı artıyor. Uzmanlar, kısa video izledikten sonra yapılan görevlerde performansın belirgin şekilde düştüğüne dikkat çekiyor.

ÖZ DENETİM ZAYIFLIYOR

Kısa video bağımlılığının en önemli sonuçlarından biri de öz denetimin azalması. Araştırma, düşük öz kontrole sahip gençlerin bu içeriklere daha kolay bağımlı hâle geldiğini ortaya koyuyor. Beyinde ödül sisteminin daha fazla çalıştığı, buna karşılık öz kontrolü yöneten bölgelerin daha az aktif olduğu belirtiliyor.

HAFIZA VE KARARLAR ETKİLENİYOR

Kısa video bağımlılığı yalnızca dikkatle sınırlı değil. Çalışma belleğinin zayıfladığı, hafıza performansının düştüğü ve karar verme süreçlerinin olumsuz etkilendiği tespit edildi. Gençlerin uzun vadeli hedefler yerine anlık hazlara yöneldiği, risk alma eğiliminin arttığı vurgulanıyor.

OKUL BAŞARISI GERİLİYOR

Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri de akademik performansla ilgili. Kısa video bağımlılığı; daha az ders çalışma, düşük not ortalaması ve azalan öğrenme motivasyonuyla doğrudan ilişkili. Uzmanlara göre bu durum, dikkat, hafıza ve öz denetimdeki bozulmanın birleşik etkisinden kaynaklanıyor.

SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Kısa videoların yoğun bilgi akışı zihinsel yorgunluğu artırırken gençlerin kendilerini daha olumsuz değerlendirmesine de yol açabiliyor. Yalnızlık, sosyal dışlanma ve can sıkıntısı gibi duyguların bu bağımlılığı tetiklediği aynı zamanda bağımlılığın da bu duyguları derinleştirdiği belirtiliyor.

ÇÖZÜM NE?

Araştırma, kısa video bağımlılığıyla mücadelede en kritik unsurun öz denetimin güçlendirilmesi olduğunu ortaya koyuyor. Fiziksel aktivitenin artırılması, ekran süresinin sınırlandırılması ve bilinçli kullanım alışkanlıklarının kazandırılması öneriliyor. Uzmanlar uyarıyor: Sorun yalnızca "ne kadar süre" ekran başında kalındığı değil, "nasıl içerik" tüketildiği. Özellikle gelişim çağındaki çocuk ve gençler için bu alışkanlık, uzun vadeli bilişsel riskler barındırıyor.