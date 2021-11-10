Kısa yoldan bölme işlemi nasıl olur? En kısa yoldan bölme işlemi yöntemi

Kısa yoldan bölme işlemi hayatımızı büyük oranda kolaylaştırdığı gibi, matematik işlemleri yaparken de kullanacağımız taktiklerden bir tanesidir. Kısa yoldan bölme işlemi, işlem sırasında yapıldığında sınavların yetişmesini sağlayacak ve vakit dezavantajını ortadan kaldıracaktır. Aynı şekilde pratik bir yöntemdir de. Her zaman bölme tablosu yapıp uzun yoldan uğraşmaya gerek yoktur. Pratik olmakta ve işlemleri kolay ve hızlı bir biçimde yapmakta her zaman fayda vardır.

Kısa Yoldan Bölme İşlemi Nasıl Olur?



10 ile kısa yoldan bölme işlemi



En kolay 10, 100 ve 1000 gibi sayılarda olmaktadır. Bu sayıları pratik bir şekilde bölmek için böldüğümüz sayının sonundaki sıfır sayısı kadar sıfırı silmemiz gerekmektedir.

Örnek olarak 10'a bölerken bir 0 sileriz. 5500/10: = 550

100'e bölerken iki 0 sileriz. 8800/100 = 88

1000'e bölerken üç 0 sileriz. 339000 : 1000 = 339



5 ile kısa yoldan bölme işlemi



Doğal sayıları 5 sayısına kısa yoldan bölmek için yine onlu sistemi kullanırız. Sayıyı iki ile çarpar daha sonra 10'a böleriz.



Örneğin 45/5 işlemini ele alalım. 45 x 2 = 90, yapar. 5 x 2 ise = 10 yapar. Şimdi işlemi yeniden yapalım.



90/10 = 9