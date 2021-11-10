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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:14 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:15

Kısa yoldan bölme işlemi nasıl olur? En kısa yoldan bölme işlemi yöntemi

Kısa yoldan bölme işlemi nasıl olur? En kısa yoldan bölme işlemi yöntemi

Matematik, yalnızca okulda sınavlar için öğrendiğimiz ve kullandığımız bir şey değildir. Matematik, gündelik yaşantımızı en kolay hale getiren icatlardan bir tanesidir. Matematikteki dört işlemi biz gündelik yaşamın her yerinde kullanmaktayız. Bu sık kullandığımız dört işlem çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleridir. Günlük hayatta bir hesaplama yapacakken hemen aklımızdan hesap yapar ve kısa yoldan bölme işlemi yaparız. Peki kısa yoldan bölme işlemi nasıl olur?

Kısa yoldan bölme işlemi hayatımızı büyük oranda kolaylaştırdığı gibi, matematik işlemleri yaparken de kullanacağımız taktiklerden bir tanesidir. Kısa yoldan bölme işlemi, işlem sırasında yapıldığında sınavların yetişmesini sağlayacak ve vakit dezavantajını ortadan kaldıracaktır. Aynı şekilde pratik bir yöntemdir de. Her zaman bölme tablosu yapıp uzun yoldan uğraşmaya gerek yoktur. Pratik olmakta ve işlemleri kolay ve hızlı bir biçimde yapmakta her zaman fayda vardır.

Kısa Yoldan Bölme İşlemi Nasıl Olur?

10 ile kısa yoldan bölme işlemi

En kolay 10, 100 ve 1000 gibi sayılarda olmaktadır. Bu sayıları pratik bir şekilde bölmek için böldüğümüz sayının sonundaki sıfır sayısı kadar sıfırı silmemiz gerekmektedir.

  • Örnek olarak 10'a bölerken bir 0 sileriz. 5500/10: = 550
  • 100'e bölerken iki 0 sileriz. 8800/100 = 88
  • 1000'e bölerken üç 0 sileriz. 339000 : 1000 = 339


5 ile kısa yoldan bölme işlemi

Doğal sayıları 5 sayısına kısa yoldan bölmek için yine onlu sistemi kullanırız. Sayıyı iki ile çarpar daha sonra 10'a böleriz.

Örneğin 45/5 işlemini ele alalım. 45 x 2 = 90, yapar. 5 x 2 ise = 10 yapar. Şimdi işlemi yeniden yapalım.

90/10 = 9

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Kısa yoldan bölme işlemi nasıl olur? En kısa yoldan bölme işlemi yöntemi
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