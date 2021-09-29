Kişi aş anlamlısı nedir? Kişi kelimesinin eş anlamlısı

Kişi kelimesinin sahip olduğu eş anlamlı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. İnsan, nefer, er gibi kelimeler kişi sözcüğü ile aynı anlama gelen kelimelerdir. Günlük hayatta kişi kelimesi yerine bunları da tercih edebilirsiniz.

KİŞİ KELİMESİNİN ANLAMI

Eski Türkçe içerisinde kişi ya da kisi sözcüğünden evrilmiştir. Kişi kelimesi tarihte bilinmekte olan ilk defa kişi/kisi ''kimse, insan'' Orhun Yazıtları (735): Öd tengri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş [Zaman tanrısı yaşamakta olan kişi, oğlunu her daim ölümlü olarak yaratmış] eseri içerisinde yer almıştır.

Bu kelimenin kökeni ve ayrıca ayrıntılı bir kaynak adına kelimeyi etimoloji sözlüğü içerisinde inceleyebilirsiniz. Kişi kelimesi Arapça insan kelimesi tarafından türemiş olan bir kelimedir. Anlam olarak insan ve beşer topluluğu anlamlarına da gelmektedir. Bunların haricinde insan türünü de ifade edebilen bu kelime bütün dişi ve erkek fertlerine de verilen bir isimdir.

Kişi kelimesi günlük yaşam içerisinde oldukça sık bir şekilde karşılaştığımız bir kelimedir. Birçoğumuz da bu kelimenin kökenini ve sözlük anlamını bilmemektedir. Kelimelerin anlamlarını bilmek dilin doğru kullanılması açısından oldukça büyük bir önem arz eder.

KİŞİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kişi kelimesinin yerine kullanılabilecek kelime türleri, kimi zaman bulmacalarda kimi zamanda ödevlerde karşımıza çıkmaktadır. Kişi kelimesinin yerine insan ya da er sözcüğü kullanılabilir. Aynı anlama gelen sözcükler, kişilerin tercihlerine göre de cümle içinde kullanılabilir. Nefer ve insan kelimeleri, kişi sözcüğünün yerine kullanılabilecek olan kelimelerdir. Kişinin eş anlamlısı er ve kişidir.

Bununla beraber kişi kelimesinin 7 tane eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Kişi ile aynı anlamda olan eş kelimeler ise aşağıdaki gibidir: