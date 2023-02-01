Kısmi Basınç Formülü - Kısmi Basınç Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Nelere Bağlıdır?

Kısmi basınç nedir, nasıl hesaplanır, gazlarda kısmi basıncın anlatılması için aynı kabın içerisinde birden çok gaz olması gerekmektedir. İdeal olan gaz karışımında hacmi bulunan her gazın kendine özel bir kısmi basıncı olmaktadır. Kısmi basınç gazların açılmasını, yayılmasını ve tepkimeye girmesini amaçlamaktadır. Olası tüm gazların kısmi basıncı, gazın aynı kap ve alanda yalnız bir şekilde bulunduğu konumundan eşit duruma gelmektedir. Kısmi basınç formülü ve çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Kısmi Basınç Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Nelere Bağlıdır?

Gaz karışımının içinde olan tüm gazların kendi başına yaptığı basınca kısmi basınç denilmektedir. Herhangi bir gazın kısmi basıncı o gaza aynı kap içerisinde ve o alanda tek başına olması halindeki basıncına eşittir. Kısmi basınç nedir nasıl hesaplanır, en önemli ve bilinmesi gereken kısmi basıncın doğrudan ölçülemediğidir. Doğrudan ölçülen değer basınçların toplamıdır. Kısmi basıncı hesaplamak için şunlar gerekmektedir;

Ölçülmesi istenen kısmi basıncı meydana getiren gazların mol sayısı toplam mol sayısına oranla hesaplanır.

Elde edilmiş olan oran toplam basınç hacmi ile çarpılır ve kısmi basınç böylelikle hesaplanmış olur.

Kısmi basınç formülü nasıldır, kısmi basınç nelere bağlıdır şu görüşlerle anlatmaktadır: Sistemin sıcaklığının normal olduğunu ve gazın ideal bir gaz gibi davrandığını tahmin edelim. Bu esnada ise kısmi basınç formülü PV = nRT olmaktadır. Bu formülde yer alan P, basıncı simgelemektedir. Kısmi basınç nasıl artar, V hacmi, n ise mol sayısını ifade etmektedir ve hacim arttıkça basınç artmaktadır. T sıcaklığı, R de gaz sabitini göstermektedir. Bileşen gazların bütün kısmi basınçlarının toplamı ise toplam basıncı göstermektedir.